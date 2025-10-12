নাটোরে হোটেল কক্ষ থেকে এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার

নাটোর শহরের একটি আবাসিক হোটেল থেকে আনোয়ার হোসেন (৫৬) নামের এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলার বাসিন্দা।
আজ রোববার (১২ অক্টোবর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ ও হোটেলের স্টাফরা জানায়, গতকাল শনিবার রাতে আনোয়ার হোসেন শহরের নীচাবাজার এলাকায় নাটোর বোর্ডিং নামের একটি আবাসিক হোটেলে ওঠেন। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠতে দেরি হলে হোটেলের স্টাফদের সন্দেহ হয়। দুপুরেও দরজা না খুললে বিকেলে পুলিশকে জানান তাঁরা। সন্ধ্যায় পুলিশ হোটেলের চারতলার ৬২ নম্বর কক্ষের দরজা ভেঙে আনোয়ারার মরদেহ উদ্ধার করে।
সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাবুর রহমান বলেন, হৃদ্যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে আনোয়ারের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। মরদেহটি নাটোর সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।