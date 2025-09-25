হোম > সারা দেশ > নাটোর

নাটোরে ট্রাকচাপায় যুবক নিহত

নাটোর প্রতিনিধি

দুর্ঘটনার পর ঘাতক ট্রাক ও এর চালককে আটক করেছে নিহতের সহকর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নাটোরের বনবেলঘরিয়া বাইপাস এলাকায় ট্রাকচাপায় দিদার হোসেন (৩৫) নামে প্রাণ এগ্রো লিমিটেডের এক কর্মী নিহত হয়েছেন। নিহত দিদারুল নাটোর সদর উপজেলার ছাতনি ইউনিয়নের হারিগাছা গ্রামের মো. খোকার ছেলে। তিনি প্রাণ এগ্রো লিমিটেডের স্টোর শাখায় কর্মরত ছিলেন। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও এলাকাবাসী জানায়, বৃহস্পতিবার সকালে সাইকেল নিয়ে একডালা হাট সিংহারদহ এলাকায় প্রাণ এগ্রোর কারখানায় যাচ্ছিলেন দিদার হোসেন। পথে বাইপাস মোড় অতিক্রমের পর সরকারি শিশু পরিবারের সামনে রাজশাহীগামী একটি দ্রুতগতির ট্রাক দিদার হোসেনকে চাপা দিলে তিনি ঘটনাস্থলেই নিহত হন। পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা দিদারের মরদেহ উদ্ধার করে নাটোর আধুনিক সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠান।

নাটোর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাহাবুর রহমান জানান, এ ঘটনায় একডালা এলাকায় ঘাতক ট্রাক ও চালককে হেফাজতে নিয়েছেন প্রাণ এগ্রোর শ্রমিকেরা।

