হোম > সারা দেশ > নাটোর

নাটোরে বাস-অটোরিকশা সংঘর্ষে নিহত ৩

বড়াইগ্রাম (নাটোর) প্রতিনিধি 

নাটোরের বড়াইগ্রামে আজ সোমবার বিকেলে বাসের ধাক্কায় দুমড়েমুচড়ে যাওয়া অটোরিকশা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলার বনপাড়া-পাবনা মহাসড়কের গুনাইহাটি এলাকায় বাসের ধাক্কায় অটোরিকশার তিন যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন তিনজন। আজ সোমবার বিকেলে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন লালপুরের ধলা গ্রামের অটোরিকশার চালক মুনছের আলী (৬৫), যাত্রী একই এলাকার নবিন প্রামাণিকের ছেলে নয়ন হোসেন (২৮) ও বড়াইগ্রামের কালিকাপুর এলাকার মফিজ উদ্দিনের ছেলে আনছার আলী (৫৫)।

গুরুতর আহত ব্যক্তিরা হলেন কালিকাপুরের আনছার আলীর ছেলে রাসেল হোসেন (৩৫) ও রানা হোসেন (২৫) এবং স্ত্রী রাশিদা বেগম (৫০)।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, দুপুরে পাবনাগামী একটি যাত্রীবাহী বাস বনপাড়া-পাবনা মহাসড়কের গুনাইহাটি এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি অটোরিকশা অসাবধানতাবশত ঘুরতে গিয়ে বাসের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এতে ঘটনাস্থলেই তিনজন মারা যান এবং তিন যাত্রী আহত হন। তাঁদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়।

বনপাড়া হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মোরশেদ আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। নিহত ব্যক্তিদের লাশ উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে। লাশের ময়নাতদন্ত করা হবে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

সম্পর্কিত

এনসিপি শাপলা প্রতীকেই নির্বাচনে অংশ নেবে, অন্য কোনো অপশন নেই: সারজিস আলম

বড়াইগ্রামে মুখমণ্ডল থেঁতলানো বৃদ্ধার লাশ উদ্ধার

বড়াইগ্রামে মাদক সেবনের অভিযোগে ছাত্রদল নেতা বহিষ্কার

পাখি শিকারে বাধা দেওয়ায় যুবককে গুলি

নাটোরের লালপুরে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২

জুসের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে খাইয়ে নাতিকে হত্যার অভিযোগ

বড়াইগ্রামে সেই অধ্যক্ষের অভিযোগকে মিথ্যা দাবি করে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন

মব সৃষ্টি করে অধ্যক্ষকে কলেজে প্রবেশে বাধা দেওয়ার অভিযোগ

মহাসড়কে বাইক রেসিংয়ে মাইক্রোর সঙ্গে সংঘর্ষ, প্রাণ গেল তরুণের

নাটোরে ট্রাকচাপায় যুবক নিহত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা