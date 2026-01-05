নাটোর-১ আসন: আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী টিপুকে শোকজ

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতীক বরাদ্দের আগেই নির্দিষ্ট প্রতীকে ভোট চাওয়াসহ আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে নাটোর-১ (লালপুর-বাগাতিপাড়া) আসনের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী বিএনপি নেতা তাইফুল ইসলাম টিপুকে শোকজ করেছে নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারক কমিটি।
গতকাল রোববার বিকেলে নাটোর-১ আসনের নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারক কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজশাহীর যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ মো. জাহিদ হাসানের স্বাক্ষরিত চিঠির মাধ্যমে স্বতন্ত্র প্রার্থী টিপুকে শোকজ করা হয়।
টিপু বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সহদপ্তর সম্পাদক। আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ১০টায় নাটোর জজকোর্টের নিচতলায় কমিটির কার্যালয়ে সশরীরে উপস্থিত হয়ে লিখিত ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান টিপুকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
শোকজ চিঠিতে বলা হয়, ‘তাইফুল ইসলাম টিপু আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নাটোর-১ আসনের একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী। গত ২ জানুয়ারি তারিখে নাটোর-১ আসনের লালপুর উপজেলার গোপালপুর বাজার এলাকায় তার সমর্থকেরা মাথায় কলস নিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা ও গণসংযোগ করেছেন। উক্ত ঘটনার প্রতিবেদন কয়েকটি গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।’
‘রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা ২০২৫-এর বিধি ১৮ অনুযায়ী, ভোট গ্রহণের নির্ধারিত দিনের তিন সপ্তাহ পূর্বের আগে কোনো নির্বাচনী প্রচারণা চালানো নিষিদ্ধ। অনুসন্ধান কমিটি উক্ত স্থান পরিদর্শন এবং মিডিয়ার মাধ্যমে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পেয়েছে। এই কার্যক্রম বিধি ১৮-এর স্পষ্ট লঙ্ঘন বলে কমিটির নিকট প্রতীয়মান হয়েছে। উপরিউক্ত বিধি লঙ্ঘনের দায়ে কেন আপনার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে সুপারিশ প্রেরণ করা হবে না তার ব্যাখ্যা আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ১০টায় নাটোর জজকোর্টের নিচতলায় কমিটির কার্যালয়ে সশরীরে উপস্থিত হয়ে লিখিত ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এর ব্যর্থতায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’
এ বিষয়ে জানতে চাইলে স্বতন্ত্র প্রার্থী বিএনপি নেতা তাইফুল ইসলাম টিপু বলেন, ‘শোকজের বিষয়টি এখনো জানি না। জেনে মন্তব্য করব।’