নরসিংদীর আলোকবালীতে এবার এলোপাতাড়ি গুলি, গৃহবধূ নিহত

নরসিংদী সদর উপজেলার চরাঞ্চল আলোকবালী ইউনিয়নে আবারও গুলিতে এক নারী নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার দুপুরে মেঘনার শাখা নদী থেকে বীরগাঁও সাতপাড়া গ্রামের সড়কে উঠে এলোপাতাড়ি গুলি চালায় অস্ত্রধারীরা। এতে পাশের বাড়িতে থাকা ওই নারী গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান।
নিহত নারীর নাম ফেরদৌসী আক্তার (৩৫। তিনি সাতপাড়া গ্রামের রায়েস আলীর স্ত্রী। নরসিংদীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুজন চন্দ্র সরকার ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, কয়েক দিন ধরে সদর উপজেলার চরাঞ্চল আলোকবালীতে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিএনপির দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। এ নিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে দুই পক্ষের সংঘর্ষের সময় গুলিতে ইদন মিয়া (৫৫) নামের এক ব্যক্তি নিহত হন। এ ঘটনার জেরে আজ দুপুরে রাস্তা থেকে এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়ে অস্ত্রধারীরা। এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই নিহত হন ফেরদৌসী আক্তার। পরে এলাকাবাসীর প্রতিরোধের ফলে তারা পালিয়ে যায়।
নরসিংদীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুজন চন্দ্র সরকার আজকের পত্রিকাকে বলেন, আলোকবালীর চরাঞ্চলে দুর্বৃত্তদের গুলিতে এক নারী নিহত হয়েছেন। ঘটনার বিস্তারিত জানতে পুলিশ তদন্তে নেমেছে। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলেও ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মেঘনা নদী থেকে বালু উত্তোলন এবং এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে আলোকবালী ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক শাহ আলম চৌধুরী ও বহিষ্কৃত সদস্যসচিব আব্দুল কাইয়ুম মিয়ার সমর্থকদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছে। এসব বিরোধের জেরে কয়েক দিন ধরে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।
গতকাল ভোরে দুই পক্ষের সমর্থকেরা আগ্নেয়াস্ত্র ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন ইদন মিয়া। তাঁকে নরসিংদী সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। আহত অন্য পাঁচজন নরসিংদী সদর হাসপাতালসহ বিভিন্ন ক্লিনিকে চিকিৎসা নিচ্ছেন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, বিএনপির দুই পক্ষের সঙ্গেই আওয়ামী লীগের কিছু নেতা-কর্মীও রয়েছেন।
জানতে চাইলে গতকাল ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক শাহ আলম চৌধুরী বলেন, বিএনপির বহিষ্কৃত সদস্যসচিব কাইয়ুমের নেতৃত্বে ভাড়াটে সন্ত্রাসী ও কিছু আওয়ামী লীগের কর্মীর সহায়তায় এই হামলা চালানো হয়। এলাকাবাসী তাঁদের প্রতিরোধের চেষ্টা করেন।
তবে এ বিষয়ে বহিষ্কৃত সদস্যসচিব আব্দুল কাইয়ুম মিয়ার কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।