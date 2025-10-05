নরসিংদীতে এএসপির ওপর হামলা ও আসামি ছিনতাইয়ের ঘটনায় মামলা, গ্রেপ্তার ৭

নরসিংদী পৌর শহরের আরশীনগর এলাকায় পরিবহন থেকে চাঁদা আদায়ের সময় দুজনকে আটকের পর অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের (এএসপি) ওপর হামলার ঘটনায় মামলা হয়েছে। এ ঘটনায় পুলিশ এখন পর্যন্ত সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছে।
শনিবার (৪ অক্টোবর) সকালে আরশীনগর এলাকায় ব্যাটারিচালিত ইজিবাইক, সিএনজিচালিত অটোরিকশাসহ বিভিন্ন পরিবহন থেকে চাঁদা আদায়ের সময় নরসিংদীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন শামীম হাতেনাতে দুজনকে আটক করেন। এ সময় চাঁদাবাজদের ৪০-৫০ জন সহযোগী তাঁর ওপর হামলা চালায় এবং আটক দুজনকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।
হামলায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন শামীম আহত হন। তাঁকে স্থানীয়দের সহায়তায় উদ্ধার করে প্রথমে নরসিংদী সদর হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয় এবং পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতালে পাঠানো হয়।
এ ঘটনায় শনিবার দিবাগত রাতেই শহর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ (উপপরিদর্শক) সোহেল আহমেদ বাদী হয়ে নরসিংদী সদর মডেল থানায় মামলা দায়ের করেন।
নরসিংদীর পুলিশ সুপার মো. মেনহাজুল আলম মামলার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। মামলায় পাঁচজনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতপরিচয় আরও ২৫ থেকে ৩০ জনকে আসামি করা হয়েছে।
পুলিশ সুপার মেনহাজুল আলম বলেন, এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত সাতজনকে আটক করা হয়েছে। তাদের সম্পৃক্ততা যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারের স্বার্থে এখনই তাদের নাম প্রকাশ করা যাচ্ছে না। পরে আনুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত জানানো হবে।