নরসিংদী-২ (পলাশ) আসনে দাঁড়িপাল্লার সমর্থকদের প্রচারে বাধা দেওয়ার অভিযোগ

নরসিংদী-২ (পলাশ) আসনে নির্বাচনী প্রচারণায় বাধা দেওয়ার অভিযোগ করেছেন জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী ও জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি উপাধ্যক্ষ আমজাদ হোসাইন। তাঁর অভিযোগ, একটি বিশেষ দল পলাশ আসনের বিভিন্ন মহল্লায় তাঁদের প্রতীক ‘দাঁড়িপাল্লা’র সমর্থকদের প্রচারে বাধা দিচ্ছে।
দেশব্যাপী ফ্যাসিস্টদের অগ্নিসংযোগ ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে শনিবার (১৫ নভেম্বর) সকালে পলাশ বাসস্ট্যান্ড থেকে একটি মোটরসাইকেল শোভাযাত্রার আয়োজন করে জামায়াতে ইসলামী। শোভাযাত্রা শুরুর আগে এক সমাবেশে বক্তব্যে তিনি এই অভিযোগ তোলেন।
জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী আমজাদ হোসাইন তাঁর বক্তব্যে নির্বাচনী পরিবেশ এবং প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিঘ্নিত করতে এবং ফ্যাসিস্টদের গণহত্যার বিচার রুখে দিতে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। আমরা জনগণ ও জুলাই যোদ্ধারা বেঁচে থাকতে ফ্যাসিস্টদের এই ষড়যন্ত্র কার্যকর হতে দেব না।’
প্রশাসনিক নিরপেক্ষতার অভাব তুলে ধরে তিনি বলেন, ‘প্রশাসন আজকে যেভাবে নিরপেক্ষ থাকার কথা, জনগণের পক্ষে থাকার কথা, সেই প্রশাসন একটি দলের পেছনে ঘুরে প্রশাসনের অফিসগুলোকে একটি দলের অফিসে পরিণত করেছে। অবাধে দুর্নীতি ও চাঁদাবাজি চলছে। একটি দল পলাশ আসনের মহল্লায় মহল্লায় দাঁড়িপাল্লার সমর্থকদের বাধা দিচ্ছে।’
এ সময় আমজাদ হোসাইন প্রশাসনকে আগামী নির্বাচনে জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করার আহ্বান জানান।
পলাশ বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু হওয়া শোভাযাত্রাটি নরসিংদী-২ নির্বাচনী এলাকার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী আমজাদ হোসাইনের নেতৃত্বে কর্মী-সমর্থকসহ দলটির নেতা-কর্মীরা এতে অংশ নেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন নরসিংদী জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা মুসলেহুদ্দীন, সহকারী জেনারেল মকবুল হোসাইন, পলাশ উপজেলা আমির আবুল কাশেম সিকদার, সেক্রেটারি মাসুদ করিম, জেলা শিবিরের সাবেক সভাপতি লোকমান হোসেন প্রমুখ।