হোম > সারা দেশ > নরসিংদী

নরসিংদী-২ (পলাশ) আসনে দাঁড়িপাল্লার সমর্থকদের প্রচারে বাধা দেওয়ার অভিযোগ

নরসিংদী প্রতিনিধি

আজ সকালে পলাশ বাসস্ট্যান্ডে মোটরসাইকেল শোভাযাত্রার আগে বক্তব্য দেন নরসিংদী-২ (পলাশ) আসনে জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী আমজাদ হোসাইন। ছবি: আজকের পত্রিকা

নরসিংদী-২ (পলাশ) আসনে নির্বাচনী প্রচারণায় বাধা দেওয়ার অভিযোগ করেছেন জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী ও জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি উপাধ্যক্ষ আমজাদ হোসাইন। তাঁর অভিযোগ, একটি বিশেষ দল পলাশ আসনের বিভিন্ন মহল্লায় তাঁদের প্রতীক ‘দাঁড়িপাল্লা’র সমর্থকদের প্রচারে বাধা দিচ্ছে।

দেশব্যাপী ফ্যাসিস্টদের অগ্নিসংযোগ ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে শনিবার (১৫ নভেম্বর) সকালে পলাশ বাসস্ট্যান্ড থেকে একটি মোটরসাইকেল শোভাযাত্রার আয়োজন করে জামায়াতে ইসলামী। শোভাযাত্রা শুরুর আগে এক সমাবেশে বক্তব্যে তিনি এই অভিযোগ তোলেন।

জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী আমজাদ হোসাইন তাঁর বক্তব্যে নির্বাচনী পরিবেশ এবং প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিঘ্নিত করতে এবং ফ্যাসিস্টদের গণহত্যার বিচার রুখে দিতে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। আমরা জনগণ ও জুলাই যোদ্ধারা বেঁচে থাকতে ফ্যাসিস্টদের এই ষড়যন্ত্র কার্যকর হতে দেব না।’

আজ সকালে পলাশ বাসস্ট্যান্ডে মোটরসাইকেল শোভাযাত্রার আগে বক্তব্য দেন নরসিংদী-২ (পলাশ) আসনে জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী আমজাদ হোসাইন। ছবি: আজকের পত্রিকা

প্রশাসনিক নিরপেক্ষতার অভাব তুলে ধরে তিনি বলেন, ‘প্রশাসন আজকে যেভাবে নিরপেক্ষ থাকার কথা, জনগণের পক্ষে থাকার কথা, সেই প্রশাসন একটি দলের পেছনে ঘুরে প্রশাসনের অফিসগুলোকে একটি দলের অফিসে পরিণত করেছে। অবাধে দুর্নীতি ও চাঁদাবাজি চলছে। একটি দল পলাশ আসনের মহল্লায় মহল্লায় দাঁড়িপাল্লার সমর্থকদের বাধা দিচ্ছে।’

এ সময় আমজাদ হোসাইন প্রশাসনকে আগামী নির্বাচনে জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করার আহ্বান জানান।

পলাশ বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু হওয়া শোভাযাত্রাটি নরসিংদী-২ নির্বাচনী এলাকার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী আমজাদ হোসাইনের নেতৃত্বে কর্মী-সমর্থকসহ দলটির নেতা-কর্মীরা এতে অংশ নেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন নরসিংদী জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা মুসলেহুদ্দীন, সহকারী জেনারেল মকবুল হোসাইন, পলাশ উপজেলা আমির আবুল কাশেম সিকদার, সেক্রেটারি মাসুদ করিম, জেলা শিবিরের সাবেক সভাপতি লোকমান হোসেন প্রমুখ।

সম্পর্কিত

নরসিংদীতে মাইকে ঘোষণা দিয়ে ফের দুই পক্ষের টেঁটাযুদ্ধ, আহত ১৫

৩৬ বছরের কর্মজীবন শেষে আবেগঘন বিদায়ে অশ্রুসিক্ত শায়েস্তা খাতুন

খেয়াঘাটের ভাড়া আদায় নিয়ে দুপক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১০

জমির বিরোধে দিনদুপুরে দুই ভাইকে কুপিয়ে হত্যা

দিনদুপুরে দুই ভাইকে কুপিয়ে হত্যা

ঘুমন্ত স্ত্রী-সন্তানসহ ছয়জনের গায়ে পেট্রল ঢেলে আগুন, দুজনের মৃত্যু

মোবাইলে কথা বলার সময় ট্রেনের ধাক্কা, যুবকের মৃত্যু

নরসিংদীর সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাঠ খেলার উপযোগী করার নির্দেশ

নরসিংদীতে সাংবাদিকের ওপর হামলা

নরসিংদীতে সিসা তৈরির কারখানায় আগুন, দগ্ধ ৭ শ্রমিক
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা