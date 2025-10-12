নরসিংদীতে সিসা তৈরির কারখানায় আগুন, দগ্ধ ৭ শ্রমিক

নরসিংদীতে পুরোনো ব্যাটারি থেকে সিসা তৈরির একটি কারখানায় আগুন লেগে সাত শ্রমিক দগ্ধ হয়েছেন। এদের মধ্যে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তিনজনকে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। আজ রোববার (১২ অক্টোবর) সকালে সদর উপজেলার পাঁচদোনা এলাকায় অবস্থিত কারখানাটিতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নরসিংদী সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ এমদাদুল হক এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
দগ্ধদের মধ্যে দক্ষিণ শীলমান্দি এলাকার কাদির মিয়ার ছেলে মোজাম্মেল হোসেন (১৯), সাদ্দাম মিয়ার ছেলে হোসেন আলী (২৪) এবং সাদ্দাম হোসেনের ছেলে তাইজুল ইসলামের (২৫) অবস্থা গুরুতর।
স্থানীয়রা জানায়, দীর্ঘদিন ধরেই পাঁচদোনা এলাকায় নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে কারখানাটি পরিচালনা করে আসছে চীনা একটি প্রতিষ্ঠান। কারখানাটিতে পুরোনো ব্যাটারি পুড়িয়ে সিসা তৈরি করা হয়। আজ সকাল ১০টার দিকে শ্রমিকেরা কাজ করার সময় কারখানাটিতে আগুন লাগে। এতে সাতজন শ্রমিক দগ্ধ হন। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে নরসিংদী সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যায়। সেখান থেকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তিনজনকে রাজধানীর জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে পাঠানো হয়।
নরসিংদী সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল কর্মকর্তা (আরএমও) ফরিদা গুলশানারা কবির বলেন, ‘সকালে পাঁচদোনা থেকে সাতজন অগ্নিদগ্ধ রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন স্বজনেরা। এর মধ্যে দুজনের শরীরের ৬০ ভাগ এবং একজনের ৫০ ভাগ দগ্ধ হয়েছে। তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা দিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে পাঠানো হয়েছে। অন্য চারজনকে সাধারণ চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়েছে।’
নরসিংদী সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ এমদাদুল হক বলেন, আগুনের খবর পেয়ে পুলিশ ও দমকল বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন।