নরসিংদীতে ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে কাজ করছে প্রশাসন

নরসিংদীতে ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ, ফাটল ধরা সরকারি-বেসরকারি ভবনসহ বিভিন্ন স্থাপনা চিহ্নিতকরণে কাজ করছে জেলা প্রশাসন। এ ছাড়া ভূমিকম্পে নিহতদের পরিবারকে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ২৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে।
ভূমিকম্পে পলাশ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চারটি আবাসিক ভবন, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও সার্কিট হাউসে ফাটলসহ শতাধিক ভবনে ছোট ছোট ফাটল পাওয়া গেছে। অনুসন্ধানের পর সুনির্দিষ্ট তথ্য জানাবে জেলা প্রশাসন।
এদিকে ঘোড়াশাল বিদ্যুৎকেন্দ্রে আগুনে ক্ষতিগ্রস্তের পর জাতীয় গ্রিডের সঙ্গে সংযোগ গতকাল শুক্রবার রাতেই মেরামত হয়েছে।
ভূমিকম্পে হতাহতদের ব্যাপারে নরসিংদী পৌর প্রশাসক ও স্থানীয় সরকার শাখার উপপরিচালক মো. মনোয়ার হোসেন বলেন, এই মুহূর্তে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কেউ নেই, দু-একজন বাসায় থেকে চিকিৎসা নিচ্ছেন। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে নিহতদের পরিবারকে ২৫ হাজার করে টাকা দেওয়া হয়েছে। নরসিংদী শহরে হেলে পড়া ভবন, ফাটল ধরা ভবন চিহ্নিত করতে পৌর নির্বাহী প্রকৌশলীকে প্রধান করে চার সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটি পরিদর্শন করে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করবে। পরবর্তীকালে জেলা পর্যায়ের কমিটি মোট ক্ষতির পরিসংখ্যান নির্ধারণ করবে।