নরসিংদীতে অজ্ঞাতনামা যুবকের মরদেহ উদ্ধার

নরসিংদী প্রতিনিধি

নরসিংদীর মনোহরদীতে মাঠ থেকে অজ্ঞাতনামা এক যুবকের (৩৫) মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) দুপুরে উপজেলার দৌলতপুর ইউনিয়নের পাথরদিয়া ঈদগাহ মাঠের পাশের মাঠ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বেলা ১১টার দিকে ঈদগাহ মাঠসংলগ্ন স্থানে পথচারীরা এক যুবকের লাশ পড়ে থাকতে দেখেন। বিষয়টি স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশকে জানালে মনোহরদী থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। মরদেহের কান দিয়ে রক্ত বের হওয়া অবস্থায় দেখা যায়।

মনোহরদী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মোহাম্মদ মাহতাবুর রহমান জানান, স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করেছে। পরিচয় শনাক্তের জন্য পিবিআই কাজ করছে।

মাহতাবুর রহমান আরও জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হবে। ঘটনার বিষয়ে আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

