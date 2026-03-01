হোম > সারা দেশ > নারায়ণগঞ্জ

রূপগঞ্জে ক্রেনের তার ছিঁড়ে দুই শ্রমিক নিহত

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

রূপগঞ্জে ক্রেনের তার ছিঁড়ে দুই শ্রমিক নিহত। ছবি: আজকের পত্রিকা

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের ক্রেনের তার ছিঁড়ে দুই শ্রমিক নিহত হয়েছেন। আজ রোববার সন্ধ্যা ৭টার দিকে উপজেলার মুড়াপাড়া ইউনিয়নের গঙ্গানগর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ থানার নৌখাদা এলাকার রতন মিয়ার ছেলে আলামিন (৩২) ও একই থানার সহিদপুর এলাকার ছোটনের ছেলে আমিন (২৬)।

প্রত্যক্ষদর্শী শ্রমিকেরা জানান, মুড়াপাড়া ইউনিয়নের গঙ্গানগর এলাকায় শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে ট্রাইকম গ্রুপের গম আনলোডের জন্য একটি ঘাট রয়েছে। আজ সন্ধ্যা ৭টার দিকে ক্রেনচালক আমিনুল ইসলাম জাহাজ থেকে গম আনলোড করছিলেন। ক্রেনের নিচে কাজ করছিলেন তিন শ্রমিক।

এ সময় হঠাৎ ক্রেনের তার ছিঁড়ে নিচে পড়লে ঘটনাস্থলেই আলামিন নিহত হন। আহত অবস্থায় অপর শ্রমিক আমিন হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান।

এ বিষয়ে ঘাট সরদার মোহাম্মদ ওমর ফারুক বলেন, ‘ক্রেনের তার ছিঁড়ে দুই শ্রমিক নিহত হয়েছেন। আমি বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আছি। তাঁদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে।’

রূপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সবজেল হোসেন বলেন, ‘ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বিস্তারিত তথ্য জানার চেষ্টা করছি।’

