নারায়ণগঞ্জে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষ—ককটেল বিস্ফোরণ, আটক ৮

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিএনপির দুই পক্ষের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত ছয়জন আহত হয়েছে। আজ শনিবার বিকেলে ফতুল্লার শিহাচর হাজিবাড়ি মোড় এলাকায় এ সংঘর্ষ হয়। এ ঘটনায় জেলা ছাত্রদল নেতাসহ আটজনকে আটক করা হয়েছে।
জানা গেছে, ফতুল্লা থানা তাঁতী দলের সভাপতি ইউনুস মাস্টার এবং কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবদলের সাবেক সভাপতি জয়নাল আবেদীনের সমর্থকদের মধ্যে এ সংঘর্ষ হয়। এ ঘটনায় আটককৃতরা হলেন কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবদলের সাবেক সভাপতি জয়নাল আবেদীন, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মেহেদী হাসান দোলন, আকাশ, জুয়েল, রিয়াজুল, রাজিব, জিহাদ ও রশিদ।
স্থানীয়রা জানায়, শিয়াচর হাজিবাড়ি মোড় এলাকায় ইউনুস মাস্টার এবং কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবদলের সাবেক সভাপতি জয়নাল আবেদীনের মধ্যে অনেক দিন ধরে বিরোধ চলছে। এলাকায় মাদক কারবার, কলকারখানার বর্জ্য মাল ও ভূমিদস্যুতা একচ্ছত্রভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন জয়নাল। সম্প্রতি এতে ভাগ বসায় ইউনুস মাস্টার ও তাঁর অনুসারীরা। এসব নিয়ে বিরোধের জেরে আজ দুপুর থেকে দুই পক্ষের লোকজনের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। বিকেলের দিকে দুই পক্ষই দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়ায়। এ সময় ককটেল বিস্ফোরিত হয়। ভাঙচুর করা হয় একাধিক বাসাবাড়ি। আহত হন অন্তত ছয়জন। তাৎক্ষণিকভাবে আহতদের পরিচয় পাওয়া যায়নি। খবর পেয়ে পুলিশ, সেনাবাহিনী ও র্যাব ঘটনাস্থলে গিয়ে উভয় পক্ষকে ধাওয়া দিয়ে ৮ জনকে আটক করে।
ফতুল্লা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল মান্নান বলেন, দুই পক্ষের আটজনকে আটক করা হয়েছে। তাঁদের কয়েকজনের কাছ থেকে গাঁজা ও হেরোইন উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন।