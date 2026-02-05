হোম > সারা দেশ > নারায়ণগঞ্জ

ফতুল্লায় শাশুড়িকে হত্যার দায়ে জামাতার মৃত্যুদণ্ড

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় শাশুড়িকে হত্যার দায়ে মেয়ের জামাতা নাজমুল হোসেন হীরাকে (৪০) মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে নারায়ণগঞ্জের সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ আবু শামীম আজাদ এই রায় ঘোষণা করেন। রায় ঘোষণাকালে আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত নাজমুল হোসেন হীরা ফতুল্লা থানার দেওভোগ মাদ্রাসা এলাকার মনা মুন্সীর ছেলে। নারায়ণগঞ্জ আদালত পুলিশের পরিদর্শক আব্দুস সামাদ রায়ের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

আদালতের নথি সূত্রে জানা গেছে, নাজমুল হোসেন হীরা কোনো কাজকর্ম করতেন না। তিনি মাদকাসক্ত ছিলেন। মাদকের টাকা জোগাতে ২০২৪ সালের ৬ জুন তাঁর শাশুড়ি ও উত্তর নরসিংপুর এলাকার সামছুল হকের স্ত্রী আম্বিয়া খাতুনকে হত্যা করে স্বর্ণালংকার নিয়ে পালিয়ে যান। এই ঘটনায় নাজমুলের স্ত্রীর বড় ভাই সাইফুল ইসলাম সজীব বাদী হয়ে হত্যা মামলা করেন।

দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে বৃহস্পতিবার আদালত মামলার রায় ঘোষণা করেন।

