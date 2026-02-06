হোম > সারা দেশ > নারায়ণগঞ্জ

বিউটি পারলারের ওয়াশ রুমে নারী মালিকের লাশ, শরীরে আঘাতের চিহ্ন

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

কামরুন নাহার ইতি। ছবি: সংগৃহীত

নারায়ণগঞ্জে বিউটি পারলারের ওয়াশ রুম থেকে কামরুন নাহার ইতি (৩৮) নামের এক নারীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার শহরের আমলাপাড়া এলাকার ‘পরী বিউটি পার্লার’ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর স্বামীকে আটক করেছে পুলিশ।

সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আব্দুল হালিম এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

কামরুন নাহার ইতি ওই বিউটি পারলারের মালিক। তিনি এনায়েতনগর ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডে স্বামী আনোয়ার হোসেন সেন্টুর সঙ্গে বসবাস করতেন। গত ২৭ জানুয়ারি থেকে নিখোঁজ ছিলেন তিনি।

ওসি আব্দুল হালিম জানান, পরী বিউটি পার্লারের মালিক ছিলেন ওই নারী। গত ২৭ জানুয়ারি থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। তাঁর ভাই মো. আলিফ এ বিষয়ে ফতুল্লা মডেল থানায় একটি সাধারণ ডায়েরিও করেন।

শুক্রবার দুপুরে পারলারের ভেতর থেকে দুর্গন্ধ পেয়ে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেন। পরে পুলিশের একটি দল দরজা ভেঙে টয়লেটের ভেতর থেকে নিহত নারীর মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে পাঠায়।

নিহতের শরীরে কিছু আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। ঘটনাটিকে স্বাভাবিক মৃত্যু বলে মনে হচ্ছে না। কীভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে তা ফরেনসিক এবং ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর জানা যাবে।

তিনি আরও বলেন, এ ঘটনায় নিহতের স্বামীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় আনা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্ত শেষে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

