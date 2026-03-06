হোম > সারা দেশ > নারায়ণগঞ্জ

ত্বকী হত্যার ১৩ বছর, আদালতে আজও জমা পড়েনি অভিযোগপত্র

সাবিত আল হাসান, নারায়ণগঞ্জ

তানভীর মুহাম্মদ ত্বকী। ছবি: সংগৃহীত

২০১৩ থেকে ২০২৬। মাঝে পেরিয়ে গেছে তেরোটি বছর। তবু আদালতে জমা পড়েনি অভিযোগপত্র, শুরু হয়নি বিচারকাজ। ২০১৩ সালের ৬ মার্চ নারায়ণগঞ্জের মেধাবী ছাত্র তানভীর মুহাম্মদ ত্বকী হত্যার পর যে দেশজুড়ে ক্ষোভ ও শোকের স্রোত বয়ে গিয়েছিল, তা আজও স্তিমিত হয়নি। সময়ের ব্যবধানে আরও স্পষ্ট হয়েছে বিচারহীনতার দীর্ঘ ছায়া।

নারায়ণগঞ্জের এবিসি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের শিক্ষার্থী তানভীর মুহাম্মদ ত্বকী ২০১৩ সালের ৬ মার্চ বিকেলে শহরের শায়েস্তাখান রোডের বাসা থেকে বের হয়ে নিখোঁজ হন। দুদিন পর, ৮ মার্চ শীতলক্ষ্যা নদীর কুমুদিনীর শাখা খাল থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় ত্বকীর বাবা সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রফিউর রাব্বি নারায়ণগঞ্জ সদর মডেল থানায় অজ্ঞাতপরিচয় আসামিদের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের করেন। পরে একই বছরের ১৮ মার্চ তিনি তৎকালীন সংসদ সদস্য শামীম ওসমান, তার ছেলে অয়ন ওসমান, জেলা যুবলীগের বহিষ্কৃত নেতা জহিরুল ইসলাম পারভেজ ওরফে ক্যাঙারু পারভেজ, জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি রাজীব দাস, সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান সুজন, সালেহ রহমান সীমান্ত ও রিফাত বিন ওসমানসহ অজ্ঞাত আরও ৮-১০ জনের বিরুদ্ধে পুলিশ সুপারের কাছে সম্পূরক অভিযোগপত্র জমা দেন।

রফিউর রাব্বির আবেদনের প্রেক্ষিতে হাইকোর্টের নির্দেশে ওই বছরের ২০ জুন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মামলাটির তদন্তভার র‌্যাবের কাছে হস্তান্তর করে। এক বছরের মাথায় র‌্যাব সংবাদ সম্মেলনে জানায়, নারায়ণগঞ্জের ওসমান পরিবারের নির্দেশে তাদের টর্চারসেলে ১১ জন মিলে ত্বকীকে হত্যা করেছে এবং অচিরেই অভিযোগপত্র দাখিল করা হবে। কিন্তু সেই অভিযোগপত্র আজও আদালতে জমা পড়েনি।

দীর্ঘ ১৩ বছরে মামলাটি ১০৩ টি ধার্য তারিখ পার করেছে। ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর তদন্তে নতুন করে তৎপরতা দেখা যায়। তদন্তকারী সংস্থা র‌্যাব ছয়জনকে গ্রেপ্তার করে এবং একজনের ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি গ্রহণ করে। এরপরেও অভিযোগপত্র জমা না হওয়ায় হতাশ স্বজনরা।

ত্বকীর বাবা রফিউর রাব্বি বলেন, ‘আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর নির্দেশে এই হত্যাকাণ্ডের মামলার অভিযোগপত্র বন্ধ করে রাখা হয়েছিলো। র‍্যাব তদন্তে অগ্রগতি করলেও সরকারের স্বদিচ্ছা না থাকায় তা আটকে দেওয়া হয়। ৫ আগস্টের পর যে তৎপরতা দেখা গিয়েছিল, এখন তা নেই। তবুও আশা করছি নতুন সরকারের অধীনে এই মামলার সুষ্ঠু বিচার কার্যক্রম দেখতে পাব।’

মামলার আইনজীবী অ্যাডভোকেট জিয়াউল ইসলাম কাজল বলেন, ‘১০৩ টি ধার্য তারিখ পেরিয়ে গেলেও আদালতে অভিযোগ পত্র জমা পরেনি। এখনো কেন বিচারকাজ শুরু হচ্ছে না, তা আমাদের বোধগম্য নয়। বর্তমান সরকারের উচিত দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া শুরু করা।’

র‌্যাব-১১-এর বর্তমান অধিনায়ক লে. কর্নেল এইচ এম সাজ্জাদ হোসেন বলেন, ‘গুরুত্বপূর্ণ এই মামলার তদন্তকাজ চলমান রয়েছে। তদন্ত শেষ হলেই অভিযোগপত্র (চার্জশিট) আদালতে জমা দেওয়া হবে।’

