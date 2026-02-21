চিকিৎসাধীন কারাবন্দী আওয়ামী লীগ নেতার মৃত্যু

কারাবন্দী নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি মনির হোসেন সিকদার (৬০) মারা গেছেন।শুক্রবার (২০ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাত ১১টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।
মনির হোসেন সিকদার নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার থানার গোপালদী এলাকার বাসিন্দা। তাঁর বাবার নাম জহুরুল ইসলাম সিকদার।
এর আগে ৭ ফেব্রুয়ারি তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। তিনি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে কারাবন্দী ছিলেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে ঢামেক পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। ৭ ফেব্রুয়ারি তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
এর আগে, গত বছরের ১২ নভেম্বর ঢাকা থেকে গ্রেপ্তার হন মনির হোসেন সিকদার। মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলায় শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির বিরুদ্ধে রায় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে নাশকতার পরিকল্পনার সন্দেহভাজন হিসেবে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।