হোম > সারা দেশ > নারায়ণগঞ্জ

চিকিৎসাধীন কারাবন্দী আওয়ামী লীগ নেতার মৃত্যু

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

মনির হোসেন সিকদার। ছবি: সংগৃহীত

কারাবন্দী নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি মনির হোসেন সিকদার (৬০) মারা গেছেন।শুক্রবার (২০ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাত ১১টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

মনির হোসেন সিকদার নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার থানার গোপালদী এলাকার বাসিন্দা। তাঁর বাবার নাম জহুরুল ইসলাম সিকদার।

এর আগে ৭ ফেব্রুয়ারি তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। তিনি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে কারাবন্দী ছিলেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ঢামেক পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। ৭ ফেব্রুয়ারি তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এর আগে, গত বছরের ১২ নভেম্বর ঢাকা থেকে গ্রেপ্তার হন মনির হোসেন সিকদার। মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলায় শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির বিরুদ্ধে রায় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে নাশকতার পরিকল্পনার সন্দেহভাজন হিসেবে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

সম্পর্কিত

সাড়ে ৮ ঘণ্টায় কমেনি ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে যানজট, ভোগান্তি

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ৭ কিলোমিটার যানজট

রূপগঞ্জের আলোচিত হেকমত হত্যা মামলায় প্রধান আসামি সবুজের মৃত্যুদণ্ড

সোনারগাঁয়ে দুর্বৃত্তের হাতে যুবক নিহত

সিদ্ধিরগঞ্জে দেড় ডজন মামলার আসামি ‘টেনশন গ্রুপের’ প্রধান গ্রেপ্তার

নারায়ণগঞ্জে জামানত হারিয়েছেন সাবেক চার এমপি-মন্ত্রী

রূপগঞ্জে বিএনপির কার্যালয়ে আগুন

নারায়ণগঞ্জের চারটি আসনে বিএনপি, একটিতে এনসিপির জয়

রূপগঞ্জে নিজ গ্রামের ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করলেন নির্বাচন কমিশনার

নারায়ণগঞ্জে ভোটকেন্দ্রের আশপাশের সিসিটিভি ক্যামেরা ভাঙচুর
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা