শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা, পুলিশ সদস্য গ্রেপ্তার

নারায়ণগঞ্জ বন্দর উপজেলার রূপালী এলাকায় ১২ বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে এক পুলিশ কনস্টেবলকে গ্রেপ্তার করেছে নারায়ণগঞ্জ পুলিশ।
মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) ভোর ৪টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি জানাজানির পর নির্যাতিত শিশুর চাচা বাদী হয়ে বন্দর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সোমবার (২০ অক্টোবর) দুপুরে ওই শিশুটি ঢাকার কলাবাগান এলাকায় যে বাসায় গৃহকর্মীর কাজ করত, সেখানকার কাউকে না বলে বাসা থেকে বের হয়ে যায়। পরবর্তী সময় অভিযুক্ত পুলিশ কনস্টেবল রুহুল আমিনের (৪১) সঙ্গে ধানমন্ডির সায়েন্স ল্যাবরেটরিসংলগ্ন রাস্তায় শিশুটির দেখা হয়।
এ সময় রুহুল ওই শিশুটিকে ফুসলিয়ে তাঁর সঙ্গে রূপালী এলাকায় নিজ ভাড়াবাসায় নিয়ে আসেন। এরপর রাতভর ধর্ষণ করেন।
আজ সকালে পুনরায় কলাবাগান নিয়ে যাওয়ার সময় পথে নারায়ণগঞ্জের সদর থানার ২ নম্বর রেলগেটসংলগ্ন এলাকায় পৌঁছালে শিশুটি চিৎকার শুরু করে। তখন আশপাশের লোকজন অভিযুক্ত রুহুলকে আটক করে মারধর করে এবং সদর থানা-পুলিশকে বিষয়টি অবহিত করে। পুলিশ প্রথমে তাঁকে নারায়ণগঞ্জ সদর থানায় নিয়ে যায়। পরে ঘটনাস্থল বন্দর থানা-পুলিশকে বিষয়টি অবহিত করলে তারা রুহুলকে হেফাজতে নেয়।
নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) তারেক আল মেহেদী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, এ ঘটনায় ওই শিশুর চাচা বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেছেন। নির্যাতিত শিশুটিকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্ত পুলিশ সদস্যকে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।