হোম > সারা দেশ > নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জে শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার পর শ্বাসরোধে হত্যা, গ্রেপ্তার আসামির জবানবন্দি

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলায় পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রীকে অপহরণের পর ধর্ষণের চেষ্টা চালায় আসামিরা। শিশুটি চিৎকার করলে তাকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয় বলে আদালতে জবানবন্দি দিয়েছেন গ্রেপ্তার এক আসামি। আজ বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) বিকেলে নারায়ণগঞ্জ জেলার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ইয়াসির আরাফাতের আদালতে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দেন আসামি ফয়সাল ওরফে বাদশাহ।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম মুক্তার আশরাফ। জবানবন্দি ও তদন্তে উঠে আসা তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ জানায়, বাড়ির সামনের রাস্তা থেকে শিশুটিকে অপহরণ করা হয়। পরে তাকে একটি ঘরে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা চালায় আসামিরা। শিশুটি চিৎকার দিলে তাকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়। আসামি তিনজনই মাদকাসক্ত।

এর আগে গতকাল মঙ্গলবার রাতে ও বুধবার সকালে পুলিশ, পিবিআই ও র‍্যাব পৃথক অভিযান চালিয়ে এই মামলার তিন আসামিকে গ্রেপ্তার করে।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন বন্দরের দড়ি সোনাকান্দা এলাকার মানিক চানের ছেলে ফয়সাল ওরফে বাদশা (২৯), একই এলাকার আহসান মিয়ার ছেলে ইসমাঈল (৪০) এবং জালাল হোসেনের ছেলে ইমন (২৫)। তাঁদের মধ্যে ফয়সাল আদালতে জবানবন্দি দিয়েছেন। গ্রেপ্তারের পর ফয়সালের বাড়িতে বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করেছে।

গত সোমবার ভোরে বন্দরের একটি এলাকা থেকে শিশু আলিফার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এর আগে এক দিন নিখোঁজ ছিল সে। হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় তার মা গত মঙ্গলবার বন্দর থানায় হত্যা মামলা করেন।

মামলার এজাহারে বলা হয়, গত রোববার বিকেল ৪টার দিকে শিশুটি খেলাধুলার কথা বলে বাসা থেকে বের হয়। সন্ধ্যার পরও বাসায় না ফেরায় স্বজনেরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরদিন সকাল ৬টার দিকে প্রতিবেশীদের মাধ্যমে আলিফার লাশ উদ্ধারের খবর পান স্বজনেরা।

সম্পর্কিত

অস্ত্র-গুলিসহ গ্রেপ্তার ২

যুবশক্তির তিন নেতাকে হত্যার হুমকি, সোনারগাঁ থানায় জিডি

নিখোঁজের ১৮ ঘণ্টা পর স্কুলছাত্রীর মরদেহ উদ্ধার

ধলেশ্বরী নদীতে ফেরি থেকে ট্রাকসহ ৫ যান নদীতে, নিহত ৩

চলন্ত ফেরি থেকে মাঝনদীতে পড়ল ট্রাকসহ ৫ যান

৩ দিন পর সিদ্ধান্ত পাল্টে নির্বাচনে থাকার ঘোষণা বিএনপি প্রার্থী মাসুদের

গার্মেন্টস বন্ধের প্রতিবাদে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ, ৪ কিলোমিটার যানজট

নারায়ণগঞ্জ মহানগর আওয়ামী লীগের সহসভাপতি গ্রেপ্তার

নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনে বিএনপির প্রার্থী মাসুদের ভোট না করার ঘোষণায় ক্ষুব্ধ দল

নারায়ণগঞ্জে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার গাড়ি আটকে ছাত্রসংগঠনের বিক্ষোভ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা