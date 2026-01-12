হোম > সারা দেশ > নারায়ণগঞ্জ

অবৈধভাবে বালু ও মাটি উত্তোলন করায় অর্ধলাখ টাকা জরিমানা

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলায় অবৈধভাবে বালু ও মাটি উত্তোলনের দায়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালিয়ে এক ব্যক্তিকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন।

আজ সোমবার বিকেলে উপজেলার বিশনন্দী ইউনিয়নে এই অভিযান পরিচালনা করেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোস্তাফিজুর রহমান ইমন।

অভিযানে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইনে রিফাত (৩০) নামের এক ব্যক্তিকে জরিমানা করা হয়। তিনি বিশনন্দী ইউনিয়নের বাসিন্দা বাবুল মিয়ার ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, অনুমোদন ছাড়াই দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় বালু ও মাটি উত্তোলন করা হচ্ছিল। এতে পরিবেশের ক্ষতি হওয়ার পাশাপাশি কৃষিজমি ও আশপাশের স্থাপনা ঝুঁকির মুখে পড়ছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোস্তাফিজুর রহমান ইমন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে অভিযান পরিচালনা করেন।

এ বিষয়ে মোস্তাফিজুর রহমান ইমন বলেন, অবৈধ বালু ও মাটি উত্তোলনের ফলে পরিবেশ ও জনজীবনে বিরূপ প্রভাব পড়ছে। আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান নিয়মিত অব্যাহত থাকবে।

সম্পর্কিত

গণভোটে ‘হ্যাঁ’ জিতলে বিসমিল্লাহ ও আল্লাহর নাম পরাজিত হবে: কৃষক দল নেতা

নারায়ণগঞ্জে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষ—ককটেল বিস্ফোরণ, আটক ৮

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে যৌথ বাহিনীর অভিযান, বিপুল অস্ত্রসহ আটক ৫

শেখ হাসিনার রেখে যাওয়া বিচারব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি: রফিউর রাব্বি

মাদক কারবারি ফাইটার মনির পুলিশের জালে, দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার

ছাত্র আন্দোলনের মামলায় যুব মহিলা লীগ নেত্রীসহ ২ জন গ্রেপ্তার

মাহফিল থেকে ফেরার পথে ইসলামি বক্তার গাড়িতে ডাকাতি, আহত ২

নির্বাচনের জন্য ডোনেশন চেয়ে এনসিপি প্রার্থীর পোস্ট

সোনারগাঁয়ে মহাসড়কে বাস-ট্রাক সংঘর্ষ, আহত ১০

‘ভুলবশত’ দলে ফেরা ইউপি চেয়ারম্যানের বহিষ্কারাদেশ বহাল
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা