হোম > সারা দেশ > নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জে ট্রাক্টরের সঙ্গে সংঘর্ষে ইজিবাইকচালক নিহত

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে বালুবাহী ট্রাক্টরের সঙ্গে ইজিবাইকের সংঘর্ষে ইজিবাইকচালক নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) সকালে উপজেলার গোপালদী পৌরসভার মোল্লারচর বাজারসংলগ্ন কলমাকান্দি ব্রিজের ওপর এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ইজিবাইকচালক দুলাল মিয়া (৬০) চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ থানার মৃত আলতাব আলীর ছেলে। তিনি গোপালদী পৌরসভার উত্তর কলাগাছিয়ায় মিজান মিয়ার বাড়িতে ভাড়া থাকতেন।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সকালে দুলাল মিয়া তাঁর ইজিবাইক চালাচ্ছিলেন। কলমাকান্দি ব্রিজের ওপর এলে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি বালুবাহী ট্রাক্টরের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় ইজিবাইকটির। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় বাসিন্দারা দুলাল মিয়াকে উদ্ধার করে আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান। দুর্ঘটনার পর ট্রাক্টরচালক ট্রাক্টরটি ঘটনাস্থলে ফেলে পালিয়ে যান। খবর পেয়ে আড়াইহাজার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দুর্ঘটনাকবলিত যান দুটি উদ্ধার করে।

আড়াইহাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার নাসির আহমেদ বলেন, দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাক্টরটি উদ্ধার করা হয়েছে। পলাতক চালককে আটকের জন্য অভিযান চলছে।

সম্পর্কিত

নারায়ণগঞ্জে ইট দিয়ে থেঁতলে যুবককে হত্যার ভিডিও ভাইরাল, গ্রেপ্তার ৩

শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা, পুলিশ সদস্য গ্রেপ্তার

নারায়ণগঞ্জ-৫ আসন: মনোনয়ন লড়াইয়ে দুই শিল্পপতি

রূপগঞ্জে চাঁদা না পেয়ে ব্যবসায়ীকে গুলি, পালাল বোমা ফাটিয়ে

আড়াইহাজারে বিএনপি ও যুবদলের নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষ, গুলিবিদ্ধসহ আহত ৩০

নিখোঁজের ৪ দিন পর স্কচটেপ মোড়ানো ব্যাগে মিলল তরুণী লাশ

নারায়ণগঞ্জে হাসপাতালে যৌথ অভিযান, ১৫ দালাল আটক

মোবাইল ফোন নিয়ে বিতণ্ডা, নিখোঁজের ২ দিন পর প্রবাসীর লাশ উদ্ধার

বোন ও ভগ্নিপতির ঝগড়া থামাতে গিয়ে প্রাণ গেল ভাইয়ের

সোনারগাঁয়ে স্বামী-স্ত্রীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা