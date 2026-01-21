মধ্যরাতে নারায়ণগঞ্জে প্লাস্টিক কারখানায় আগুন, নিভল ভোরে

নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার গোগনগর এলাকায় একটি প্লাস্টিক পণ্য তৈরির কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত দেড়টায় গোগনগরের মসিনাবন্দ এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। প্রায় চার ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা।
জানা যায়, মঙ্গলবার দিবাগত রাত দেড়টায় গোগনগরের মসিনাবন্দ এলাকায় সাইন প্রাইভেট লিমিটেড নামক কারখানায় আগুন লাগে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নারায়ণগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক আবদুল্লাহ আল আরেফিন। তিনি বলেন, প্রায় চার ঘণ্টা চেষ্টার পর ভোর সাড়ে ৫টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয় ফায়ার সার্ভিস। ঘটনাস্থলে সাতটি ইউনিট নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করেছে। কারখানাটিতে পলিথিনের ব্যাগ, হ্যাঙ্গার, স্কচটেপসহ বিভিন্ন প্লাস্টিকের জিনিস তৈরি করা হতো।
ধারণা করা হচ্ছে, শর্টসার্কিট থেকে এই আগুনের সূত্রপাত হয়। প্লাস্টিকের কাঁচামাল এবং পণ্য ভেতরে মজুত থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। তবে তদন্তের পর সঠিক কারণ জানা যাবে বলে জানিয়েছেন এই কর্মকর্তা।
আবদুল্লাহ আল আরেফিন আরও বলেন, যদিও আধা পাকা কারখানা ভবনটি আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তবে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।