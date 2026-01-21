হোম > সারা দেশ > নারায়ণগঞ্জ

মধ্যরাতে নারায়ণগঞ্জে প্লাস্টিক কারখানায় আগুন, নিভল ভোরে

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

প্লাস্টিক পণ্য তৈরির কারখানায় জ্বলছে আগুন। ছবি: আজকের পত্রিকা

নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার গোগনগর এলাকায় একটি প্লাস্টিক পণ্য তৈরির কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত দেড়টায় গোগনগরের মসিনাবন্দ এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। প্রায় চার ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা।

প্লাস্টিক পণ্য তৈরির কারখানায় জ্বলছে আগুন। ছবি: আজকের পত্রিকা

জানা যায়, মঙ্গলবার দিবাগত রাত দেড়টায় গোগনগরের মসিনাবন্দ এলাকায় সাইন প্রাইভেট লিমিটেড নামক কারখানায় আগুন লাগে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নারায়ণগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক আবদুল্লাহ আল আরেফিন। তিনি বলেন, প্রায় চার ঘণ্টা চেষ্টার পর ভোর সাড়ে ৫টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয় ফায়ার সার্ভিস। ঘটনাস্থলে সাতটি ইউনিট নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করেছে। কারখানাটিতে পলিথিনের ব্যাগ, হ্যাঙ্গার, স্কচটেপসহ বিভিন্ন প্লাস্টিকের জিনিস তৈরি করা হতো।

ধারণা করা হচ্ছে, শর্টসার্কিট থেকে এই আগুনের সূত্রপাত হয়। প্লাস্টিকের কাঁচামাল এবং পণ্য ভেতরে মজুত থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। তবে তদন্তের পর সঠিক কারণ জানা যাবে বলে জানিয়েছেন এই কর্মকর্তা।

আবদুল্লাহ আল আরেফিন আরও বলেন, যদিও আধা পাকা কারখানা ভবনটি আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তবে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

সম্পর্কিত

সড়কের পাশে পড়ে ছিল স্কচটেপে মোড়ানো লাশ

ড্রামের ভেতর থেকে উদ্ধার যুবকের মরদেহ

ভাড়া বাড়ি থেকে যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

সোনারগাঁয়ে ৭ ডাকাত আটক, গণপিটুনি

নারায়ণগঞ্জে চুরিতে বাধা পেয়ে গৃহবধূকে ছুরিকাঘাতে হত্যা, গণপিটুনিতে নিহত অভিযুক্ত

এনসিপি প্রার্থী আল আমিনের ওপর হামলার চেষ্টা, প্রধান অভিযুক্তসহ গ্রেপ্তার ২

নারায়ণগঞ্জে এনসিপি প্রার্থীকে হামলাচেষ্টা, আহত ২

ছাত্রলীগ নেতাকে নিয়ে আইনজীবী-ছাত্রদল নেতার ধাক্কাধাক্কি, ভিডিও ভাইরাল

নারায়ণগঞ্জে কারাবন্দী আ.লীগ নেতার মৃত্যু

অবৈধভাবে বালু ও মাটি উত্তোলন করায় অর্ধলাখ টাকা জরিমানা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা