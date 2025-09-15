হোম > সারা দেশ > নারায়ণগঞ্জ

গ্যারেজের ৫ অটোরিকশা ডাকাতি, ডাকাতদের গ্রেপ্তারের দাবিতে এলাকাবাসীর বিক্ষোভ

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

চর কামালদী এলাকায় ডাকাতদের গ্রেপ্তারের দাবিতে সড়ক অবরোধ করেন বিক্ষুদ্ধ এলাকাবাসী। ছবি: আজকের পত্রিকা

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলায় চর কামালদীতে গ্যারেজ থেকে পাঁচ অটোরিকশা ডাকাতির ঘটনায় বিক্ষোভ করেছেন এলাকাবাসী। ডাকাতদের গ্রেপ্তারের দাবিতে গতকাল রোববার বিকেলে প্রায় এক ঘণ্টা তালতলা-বারদী সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন তাঁরা।

এর আগে নোয়াগাঁও ইউনিয়নের চর কামালদী এলাকায় গত শুক্রবার একটি গ্যারেজের পাঁচটি অটোরিকশা ডাকাতরা নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ ওঠে। এ ঘটনায় অটোরিকশামালিক হযরত আলী সোনারগাঁ থানায় মামলা করেছেন। পরে গ্যারেজের নৈশপ্রহরী জজ মিয়াকে গ্রেপ্তার করে তালতলা তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ।

পুলিশ ও এলাকাবাসী জানায়, চর কামালদী গ্রামে নুরুল ইসলামের গ্যারেজ থেকে গত শুক্রবার গভীর রাতে পাঁচ থেকে সাতজনের একটি ডাকাতদল দেশীয় অস্ত্র নিয়ে নৈশপ্রহরী জজ মিয়াকে জিম্মি করে পাঁচটি অটোরিকশা ডাকাতি করে নিয়ে যায়। পরে জজ মিয়ার চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এলে ডাকাতরা পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় গত শনিবার রাতে অটোরিকশামালিক হযরত আলী বাদী হয়ে সোনারগাঁ থানায় মামলা করেন। পরে পুলিশ অভিযান চালিয়ে নৈশপ্রহরী জজ মিয়াকে গ্রেপ্তার করেছে।

সোনারগাঁ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. রাশেদুল হাসান খান বলেন, এ ঘটনায় থানায় মামলা নেওয়া হয়েছে। নৈশপ্রহরীকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাবাদ চলছে।

