বৃদ্ধ চাচাকে পিটিয়ে হত্যা, দুই ভাতিজা গ্রেপ্তার

রাণীনগর (নওগাঁ) প্রতিনিধি 

নিহতের বাড়িতে স্বজন ও স্থানীয়রা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নওগাঁর আত্রাইয়ে বাঁশ কাটাকে কেন্দ্র করে আজিজার রহমান (৬৫) নামের এক বৃদ্ধকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তাঁর দুই ভাতিজার বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে নিহতের দুই ভাতিজা বাবু (৪০) ও আব্দুল আলিমকে (৩০) গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সন্ধ্যায় উপজেলার তেজনন্দী ভাটোপাড়া গ্রামে।

নিহত আজিজার রহমান ওই গ্রামের মৃত আমির উদ্দীনের ছেলে। গ্রেপ্তার দুই ভাতিজা আজিজার রহমানের বড় ভাই আলাউদ্দীনের ছেলে।

পুলিশ সোমবার গভীর রাতে মরদেহ উদ্ধার করে মঙ্গলবার ময়নাতদন্তের জন্য নওগাঁ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।

নিহত আজিজার রহমানের বড় মেয়ে হেনা আক্তার জানান, তাঁর আপন চাচাতো ভাই বাবু ও আব্দুল আলিমের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক জায়গা-জমি নিয়ে বাবা আজিজার রহমানের বিরোধ চলে আসছিল। সোমবার সন্ধ্যার একটু আগে চাচাতো ভাই বাবু এবং আলিম বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ কাটতে গেলে আজিজার বাধা দেন। এ সময় আজিজারকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর জখম করা হয়। দেখতে পেয়ে স্থানীয় লোকজন ছুটে আসার আগেই আজিজার মারা যান।

হেনা বলেন, ‘বাবাকে লাঠিপেটা করার সময় ছোট ভাই মুকুল হোসেন এগিয়ে গেলে তাকেও পিটিয়ে গুরুতর জখম করে।’

ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে আজিজারের মরদেহ উদ্ধার করে। এ ঘটনায় আজিজারের ছেলে মুকুল হোসেন বাদী হয়ে বাবু, আলিমসহ সাতজনকে আসামি করে রাতেই থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

আত্রাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল মান্নান বলেন, বৃদ্ধ আজিজারকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় তাঁর ছেলে মুকুল হোসেন বাদী হয়ে সাতজনকে আসামি করে হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। মামলার পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার ভোরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নাটোরের সিংড়া উপজেলার কালীগঞ্জ বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে ঘটনার প্রধান অভিযুক্ত বাবু ও আলিমকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মঙ্গলবার আদালতে পাঠানো হয়েছে। এ ছাড়া ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ মঙ্গলবার সকালে নওগাঁ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

