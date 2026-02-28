হোম > সারা দেশ > নওগাঁ

নওগাঁয় গৃহবধূর লাশ উদ্ধার, স্বামী আটক

­­­নওগাঁ প্রতিনিধি

ঘটনাস্থলে এলাকাবাসী। ছবি: আজকের পত্রিকা

নওগাঁর পত্নীতলায় প্রতিমা রানী (২৪) নামে এক গৃহবধূর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১টায় উপজেলার নজিপুর ইউনিয়নের উজিরপুর চৌধুরীপাড়া এলাকায় নিজ বাড়ি থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় পার্শ্ববর্তী এলাকার একটি শ্মশানঘাট থেকে ওই নারীর স্বামী প্রদীপ চৌধুরীকে (৩৭) আটক করে পুলিশ।

নিহতের পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পারিবারিক কলহের জেরে গতকাল শুক্রবার রাতে রুটি বানানোর বেলুন দিয়ে স্ত্রীর কপালে আঘাত করেন প্রদীপ। সেই আঘাতে অচেতন হয়ে বিছানায় পড়ে যান প্রতিমা রানী। এ অবস্থায় রাত পেরিয়ে সকালের দিকে প্রদীপ বুঝতে পারেন, প্রতিমা রানী মারা গেছেন। তিনি তখন বাড়ি থেকে শ্মশানঘাট চলে যান। প্রতিমার মৃত্যুর খবর জানাজানি হলে স্থানীয়রা থানায় সংবাদ দেয়।

পত্নীতলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান বলেন, সংবাদ পাওয়ার পর তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে থানা-পুলিশের একটি টিম পাঠিয়ে লাশটি উদ্ধার করা হয়। মৃতের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তিনি আরও বলেন, লাশ উদ্ধারের পর নিহতের পরিবারের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রদীপ চৌধুরীকে আটক করা হয়েছিল। প্রতিমা রানীর বাবা নরেশ চৌধুরী বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। জিজ্ঞাসাবাদের পর এ মামলায় প্রদীপ চৌধুরীকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানো হবে।

