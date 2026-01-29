হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

নান্দাইলে ট্রাকের ধাক্কায় কলেজছাত্র নিহত

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি

ইমরুল কায়সার। ছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহের নান্দাইলে ট্রাকের ধাক্কায় ইমরুল কায়সার ফারদিন (১৭) নামের এক কলেজছাত্র নিহত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) সকাল ১০টার দিকে উপজেলার ঝালুয়া এলাকায় ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ইমরুল পার্শ্ববর্তী জেলা কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর উপজেলার তেঁতুলিয়া গ্রামের আবুল খায়েরের ছেলে এবং ময়মনসিংহ আনন্দ মোহন কলেজের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী।

জানা গেছে, গতকাল বুধবার নান্দাইলের মোয়াজ্জেমপুর বাহাদুরনগর গ্রামে নানার বাড়িতে বেড়াতে আসে ইমরুল। আজ সকালে নান্দাইল সদরে বন্ধুদের সঙ্গে মোটরসাইকেলযোগে দেখা করতে বের হলে ঝালুয়া এলাকায় ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কায় গুরুতর আহত হয় সে। স্থানীয় বাসিন্দারা আহত অবস্থায় ফারদিনকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ (মমেক) হাসপাতালে নিলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

মমেক হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ নজরুল ইসলাম বলেন, হাসপাতালে আসার আগেই ওই কলেজছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে মরদেহ ময়নাতদন্ত না করার জন্য আবেদন করা হয়েছে। অনুমতি হলেই মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

সম্পর্কিত

হাজিরা পরোয়ানাকে ‘জামিননামা ভেবে’ হত্যা মামলার ৩ আসামিকে ছেড়ে দিল কারা কর্তৃপক্ষ

ময়মনসিংহে তারেক রহমানের জন্য প্রস্তুত মঞ্চ

ভালুকায় বিএনপি ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মীদের দফায় দফায় সংঘর্ষ-আগুন, আহত ৩০

নালিতাবাড়ীতে বিএনপি নেতাকে বহিষ্কার

ভালুকায় দিপু হত্যা: স্লোগান দিয়ে উসকানির অভিযোগে আরও একজন গ্রেপ্তার

ময়মনসিংহের ১১ আসন: বিএনপির বিদ্রোহে সংঘাতের শঙ্কা

শেরপুরে ট্রাকে ৫০টি বস্তায় মিলল ১৩০১ বোতল বিদেশি মদ, আটক ৩

কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ থাকার পরও অধ্যক্ষ পদে বহাল আ.লীগ নেতা শফিক

ময়মনসিংহে গ্রামীণ ব্যাংক কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ

পুলিশকে কুপিয়ে জখম, স্বেচ্ছাসেবক দল নেতার ছেলে আটক
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা