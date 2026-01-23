হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

পুলিশকে কুপিয়ে জখম, স্বেচ্ছাসেবক দল নেতার ছেলে আটক

হালুয়াঘাট (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি 

পুলিশকে কুপিয়ে জখম করা লিয়ন। ছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে পুলিশ কনস্টেবল ইজাউল হক ভূঁইয়াকে কুপিয়ে জখম করার ঘটনায় অভিযুক্ত লিয়নকে (২৮) আটক করেছে পুলিশ।

আজ শুক্রবার দুপুরে পৌর শহরের মধ্যবাজার মোড় থেকে তাঁকে আটক করে পুলিশের একটি দল।

হালুয়াঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফেরদৌস আলম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

অভিযুক্ত লিয়ন উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক রুহুল আমিন খানের ছেলে।

এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার গভীর রাতে হালুয়াঘাট পৌর শহরের পাগলপাড়া এলাকায় পুলিশের তল্লাশি চলছিল। এ সময় লিয়ন মোটরসাইকেলে যাচ্ছিলেন। তাঁকে থামিয়ে তল্লাশি করতে চাইলে তিনি পুলিশ সদস্য ইজাউল হক ভূঁইয়াকে লক্ষ্য করে ধারালো দা দিয়ে পেছন থেকে কোপ দেন। এতে ওই পুলিশ সদস্য গুরুতর আহত হন।

পরে ইজাউল হককে তাৎক্ষণিকভাবে হালুয়াঘাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (মমেক) পাঠানো হয়। এ ঘটনায় পুলিশ লিয়নের ব্যবহৃত মোটরসাইকেল জব্দ করেছে।

জানতে চাইলে হালুয়াঘাট থানার ওসি ফেরদৌস আলম বলেন, ‘আমরা মূল আসামিকে আটক করেছি। এ ব্যাপারে তদন্ত প্রক্রিয়াধীন। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন।’

