মগড়া নদীতে গোসল করতে নেমে কৃষক নিখোঁজ, ডুবুরি দলের তল্লাশি চলছে

নেত্রকোনার আটপাড়া উপজেলার সোনাজুর গ্রামে মগড়া নদীতে গোসল করতে নেমে আব্দুল হক (৫৫) নামের এক কৃষক নিখোঁজ হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকাল ৮টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। নিখোঁজ আব্দুল হক ওই গ্রামের মৃত আমির উদ্দিনের ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আব্দুল হক প্রতিদিনের মতো সকালে নদীতে গোসল করতে নামেন। দীর্ঘ সময় পরও তিনি ফিরে না আসায় স্থানীয় বাসিন্দারা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। খবর পেয়ে নেত্রকোনা থেকে ফায়ার সার্ভিসের একটি ডুবুরি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে।
আটপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ এবং ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল পাঠানো হয়েছে।