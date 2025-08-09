হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

মসজিদের টাকা আত্মসাৎ, সেই বিএনপি নেতা বহিষ্কার

নেত্রকোনা প্রতিনিধি

নুরুল ইসলাম টিপন মিয়া। ছবি: সংগৃহীত

নেত্রকোনার বারহাট্টায় মসজিদের টাকা আত্মসাৎ ও সড়কের খোয়া লুটসহ অসংখ্য অভিযোগে নুরুল ইসলাম টিপন মিয়া (৫০) নামে ইউনিয়ন বিএনপি এক নেতাকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে।

টিপন মিয়া উপজেলার সিংধা ইউনিয়ন বিএনপির সহ-মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক ছিলেন। তিনি একই ইউনিয়নের মল্লিকপুর গ্রামের মাঝপাড়া এলাকার হাজি আব্দুল করিমের (চান্দু মিয়া) ছেলে।

আজ শনিবার উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আশিক আহমেদ কমল এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় উপজেলা বিএনপির সভাপতি মো. মোস্তাক আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক আশিক আহমেদ কমল স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে টিপন মিয়াকে দলের প্রাথমিক সদস্যসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়।

এতে উল্লেখ করা হয়, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ এবং নীতি ও আদর্শ পরিপন্থী অনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকার সুস্পষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে বারহাট্টা উপজেলার সিংধা ইউনিয়ন বিএনপির সহ-মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক মো. টিপন মিয়াকে দলের প্রাথমিক সদস্যসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে।

মসজিদের টাকা আত্মসাৎ, বিএনপি নেতাকে শোকজ
সম্পর্কিত

লুটপাটে শেষ ৫ কোটির প্রকল্প: ইউএনও-উপজেলা প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে শুনানি কাল

‘আমার ছেলে কী অপরাধ করেছিল’, সাংবাদিক তুহিনের বাবার প্রশ্ন

শেরপুরে অসুস্থ স্ত্রীকে জীবন্ত কবর দেওয়ার চেষ্টা, ভিডিও ভাইরাল

কেঁচো সারে ভাগ্যবদল মাকরাইল গ্রামের নারীদের

ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ায় সাংবাদিক তুহিনের দাফন

চুরির মামলার বাদী কারাগারে, আসামি মুক্ত

নান্দাইলে পুরোনো কৃষিযন্ত্রের ব্যতিক্রমী হাট, ভরসা গরিব কৃষকের

নেত্রকোনায় আদালতের রায়ে ৪ বছর পর ইউপি চেয়ারম্যান হলেন তাহের

বাকৃবিতে শিক্ষার্থী নির্যাতন: তিনজন আজীবন বহিষ্কার, সনদ বাতিল ১৫ জনের

চুরি করতে গিয়ে স্ট্রোকে চোরের মৃত্যু
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা