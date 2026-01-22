হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহে শান্তি ঐক্য বজায় রাখতে শপথ নিলেন এমপি প্রার্থীরা

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি

ময়মনসিংহ-৪ সদর আসনে শান্তি ঐক্য বজায় রাখতে শপথ নেন বিভিন্ন দলের এমপি প্রার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহ-৪ সদর আসনে শান্তি ঐক্য বজায় রাখতে শপথ নিয়েছেন বিভিন্ন দলের সংসদ সদস্য (এমপি) প্রার্থীরা। বৃহস্পতিবার দুপুরে মাল্টিপার্টি অ্যাডভোকেসি ফোরাম আয়োজিত নগরের টাউন হল জিমনেসিয়ামের সামনে তাঁদের শপথ করান সংগঠনটির জেলা শাখার সভাপতি এ কে এম মাহাবুবুল আলম।

শপথ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন বিএনপির মনোনীত প্রার্থী আবু ওয়াহাব আকন্দ, ১০ দলীয় জোটের প্রার্থী মাওলানা কামরুল আহসান এমরুল, গণসংহতি আন্দোলনের প্রার্থী মোস্তাফিজুর রহমান রাজীব, এনপিপির হামিদুল ইসলাম প্রমুখ।

‘সহিংসতা নয়, শান্তিই জনগণের দাবি’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ময়মনসিংহ জেলার ১১টি আসনের মূল শহরগুলোতে একটি করে সম্প্রীতির ক্যাম্পেইন পরিচালনা করবে মাল্টিপার্টি অ্যাডভোকেসি ফোরাম।

শপথ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আবু ওয়াহাব আকন্দ বলেন, ‘বিএনপি জনগণের দল। শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা চাই শান্তির লক্ষ্যে সাধারণ মানুষ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে পছন্দের প্রার্থী নির্বাচিত করুক।’

১০ দলীয় জোটের প্রার্থী মাওলানা কামরুল আহসান এমরুল বলেন, ‘শান্তির বার্তা নিয়ে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে যাচ্ছি। ব্যাপক সাড়া পাচ্ছি। কোনো রকম প্রভাব-প্রতিপত্তি ছাড়া নির্বাচন হলে মানুষ জামায়াতকেই বেছে নেবে।’

