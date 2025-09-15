হোম > সারা দেশ > মুন্সীগঞ্জ

সিরাজদিখানে দইয়ে রং মেশানোয় দোকানিকে জরিমানা

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে দইয়ে ক্ষতিকর রং মেশানোর অপরাধে এক মিষ্টির দোকানিকে জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) বেলা ১টা থেকে ২টা পর্যন্ত উপজেলার ইছাপুরা চৌরাস্তা এলাকায় এ অভিযান চালায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মুন্সিগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আসিফ আল আজাদ।

তিনি জানান, নিউ গন্ধেশ্বরী মিষ্টান্ন ভান্ডারে দই তৈরির সময় ননফুডগ্রেড টেক্সটাইল রং ব্যবহার করা হচ্ছিল। এ অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক নিরঞ্জন পালকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে দইসহ কোনো খাদ্যপণ্যে ক্ষতিকর রং ব্যবহার না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অভিযানে সহায়তা করেন উপজেলা স্যানিটারি পরিদর্শক মো. শাহ আলম ও সিরাজদিখান থানা-পুলিশের একটি টিম।

