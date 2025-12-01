হোম > সারা দেশ > মেহেরপুর

ট্রাক্টরচাপায় প্রাণ গেল শিশুর

গাংনী (মেহেরপুর) প্রতিনিধি 

ঘটনাস্থলে এলাকাবাসীরা জড়ো হন। ছবি: আজকের পত্রিকা

মেহেরপুরের গাংনীতে ট্রাক্টরের চাকায় পিষ্ট হয়ে মো. শিহাব উদ্দিন (৮) নামে এক শিশু প্রাণ হারিয়েছে। আজ সোমবার দুপুরে উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়নের মানিকদিয়া কবরস্থান পাড়ায় এই ঘটনা ঘটে।

নিহত শিহাব উদ্দিন মানিকদিয়া কবরস্থান পাড়ার কৃষক ওসমান গনির ছেলে। সে স্থানীয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করত।

স্থানীয় লোকজন জানায়, শিহাব তার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে একটি দেয়ালের ওপর বসে গল্প করছিল। দেয়ালের পাশে ট্রাক্টর দিয়ে জমি চাষ চলছিল। শিহাব হঠাৎ দেয়াল থেকে পড়ে ট্রাক্টরের নিচে পড়ে যায়। এতে ট্রাক্টরের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই সে মারা যায়।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানি ইসরাইল বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়ে তথ্য নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সম্পর্কিত

লাঠিখেলা দেখতে দর্শকদের উপচে পড়া ভিড়

গাংনীতে মাদকসহ দুই যুবক আটক

স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা

গাংনীতে অস্ত্রসহ যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

গাংনীতে ভূমিকম্প অনুভূত, আতঙ্কে রাস্তায় নামেন স্থানীয়রা

ক্রেতা সেজে র‍্যাবের অভিযান, ৩টি তক্ষকসহ গ্রেপ্তার ১

প্রধান শিক্ষক ও ছাত্রীর অশ্লীল ভিডিও ভাইরাল, গাংনীতে তোলপাড়

গাংনী সীমান্ত দিয়ে ১২ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ

স্কুলমাঠের পানি সেচে মাছ ধরলেন স্থানীয়রা

পদ্মফুল তুলতে গিয়ে চার বোনের মৃত্যু
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা