ট্রাক্টরচাপায় প্রাণ গেল শিশুর

মেহেরপুরের গাংনীতে ট্রাক্টরের চাকায় পিষ্ট হয়ে মো. শিহাব উদ্দিন (৮) নামে এক শিশু প্রাণ হারিয়েছে। আজ সোমবার দুপুরে উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়নের মানিকদিয়া কবরস্থান পাড়ায় এই ঘটনা ঘটে।
নিহত শিহাব উদ্দিন মানিকদিয়া কবরস্থান পাড়ার কৃষক ওসমান গনির ছেলে। সে স্থানীয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করত।
স্থানীয় লোকজন জানায়, শিহাব তার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে একটি দেয়ালের ওপর বসে গল্প করছিল। দেয়ালের পাশে ট্রাক্টর দিয়ে জমি চাষ চলছিল। শিহাব হঠাৎ দেয়াল থেকে পড়ে ট্রাক্টরের নিচে পড়ে যায়। এতে ট্রাক্টরের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই সে মারা যায়।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানি ইসরাইল বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়ে তথ্য নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।