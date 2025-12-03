গাংনী সীমান্ত দিয়ে ৩০ বাংলাদেশিকে পুশ ইন করল বিএসএফ

মেহেরপুরের গাংনী সীমান্ত দিয়ে নারী-পুরুষ, শিশুসহ ৩০ বাংলাদেশিকে ভোরে পুশ ইন করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। বুধবার (৩ ডিসেম্বর) ভোরে উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া সীমান্ত দিয়ে তাঁদের ঠেলে পাঠানো হয়। ফেরত আসা ব্যক্তিরা দেশের বিভিন্ন জেলার বাসিন্দা।
জানা যায়, এসব ব্যক্তি দালালের মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ করেছিলেন। পরে ভারতীয় পুলিশের হাতে আটক হয়ে তাঁরা কলকাতার কারাগারে ছিলেন। ফেরত আসা ব্যক্তিদের মধ্যে ১৬ জন পুরুষ, ১০ জন নারী ও ৪ শিশু রয়েছে।
পুশ ইন হওয়া ব্যক্তিরা হলেন মো. আবু দাউদ সানা (৫৩), মোছা. সাজেদা খাতুন (৪৮), সুমন আজাদ (২৫), মো. শহিদুল গাজী (৭৪), মো. নাসির গাজী (২০), শাহাদাত আলী (৬২), মোসাম্মৎ সুফিয়া বিবি (৪৬), আসিক আলী (১৭), মোছা. রেশমা পারভীন (৩৫), মোছা. মরিয়ম খাতুন (১৩), মোছা. জান্নাতি খাতুন (০৬), মো. তহিদুর বিশ্বাস (৩৬), রাহান মোড়ল (২৮), মো. বিল্লাল হোসেন (৪০), মো. মিজান আকন (৪০), মোছা. রহিমা বেগম (২৬), মোছা. ছায়রা বেগম (৩৫), মো. হাসিব হোসেন (১৪), শরিফুল সানা (২২), মো. মইনুর রহমান (১৮), মো. শাকিল আহমেদ (২৩), মোছা. শিউলি বেগম (৩০), মোছা. আফরিন সুলতানা (১২), মোছা. মারিয়া সুলতানা (১), মো. আবির হোসেন (২৫), মোছা. সকিনা বিবি (৩৬), মো. শামীম গাজী (১৫), মো. সালাউদ্দিন গাজী (৮) ও মোছা. রুজিনা আফরিনসহ (২৪) মোট ৩০ জন।
তেঁতুলবাড়ীয়া বিজিবির ক্যাম্প কমান্ডার মোহাম্মদ আলী বলেন, ‘বিএসএফ কোনো বৈঠক ছাড়াই ৩০ বাংলাদেশিকে তেঁতুলবাড়ীয়া সীমান্ত দিয়ে ঠেলে পাঠিয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে নারী-পুরুষ, শিশুসহ ৩০ জনকে গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।’
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বনি ইসরাইল বলেন, তেঁতুলবাড়ীয়া বিজিবি ক্যাম্প ৩০ জনকে গাংনী থানায় হস্তান্তর করেছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে পুশ ইন হওয়া ব্যক্তিদের বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।