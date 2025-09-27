মেহেরপুরে পানিতে ডুবে শিক্ষার্থীর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া বলতলা খালে গোসল করতে নেমে পানিতে ডুবে ইয়াকুব আলী (১২) নামের এক শিক্ষার্থী মারা গেছে।
শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ইয়াকুব আলী বলতলাপাড়ার ইয়ারুল ইসলামের ছেলে এবং স্থানীয় একটি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র।
স্থানীয়রা জানায়, ইয়াকুব আলী প্রতিদিনের মতো বন্ধুদের সঙ্গে তেঁতুলবাড়িয়া বলতলা খালে গোসল করতে নামে। এ সময় ইয়াকুবসহ তার তিন বন্ধু কচুরিপানায় আটকে যায়। দুই বন্ধুকে জীবিত উদ্ধার করা হলেও ইয়াকুব আলীর মরদেহ কচুরিপানার মধ্য থেকে উদ্ধার করা হয়।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান তৌহিদুল ইসলাম বলেন, তিন বন্ধু খালে গোসল করতে গিয়ে কচুরিপানায় আটকে যায়। দুই বন্ধু জীবিত উদ্ধার হলেও ইয়াকুব আলীকে দ্রুত স্থানীয় একটা ক্লিনিকে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
গাংনী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আল মামুন জানান, পানিতে এক শিশুর মৃত্যুর খবর শুনে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।