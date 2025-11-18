মহম্মদপুরে গ্রামীণ ব্যাংকে অগ্নিসংযোগ

মাগুরার মহম্মদপুর উপজেলার আমিনুর রহমান ডিগ্রি কলেজের পাশে গ্রামীণ ব্যাংকের একটি শাখায় অগ্নিসংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল সোমবার (১৭ নভেম্বর) ৩টার দিকে শাখা কার্যালয়ে এই অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে।
ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা বলেন, তাঁদের তাৎক্ষণিক উপস্থিতি ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় আগুন দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আসে। এতে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি না হলেও অফিসের কিছু কাগজপত্র ও আসবাব আংশিক পুড়ে গেছে।
গ্রামীণ ব্যাংক মহম্মদপুর শাখার ম্যানেজার সোহানা সুলতানা জানান, জানালা দিয়ে পেট্রল ঢেলে দুর্বৃত্তরা অফিসে আগুন দিয়েছে। পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার কারণে প্রতিষ্ঠানটি বড় ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। আগুনে কী পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, তা তদন্ত শেষে নিশ্চিত করা হবে।
মহম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রহমান বলেন, গ্রামীণ ব্যাংকে আগুন দেওয়ার খবর পেয়ে পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে যান। পরে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ সদস্যদের উপস্থিতিতে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এই ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে বলে জানান এই পুলিশ কর্মকর্তা।