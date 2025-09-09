হোম > সারা দেশ > মাগুরা

চোখে টর্চের আলো ফেলায় ১ জনকে পিটুনি, হাসপাতালে মৃত্যু

মাগুরা প্রতিনিধি 

মাগুরা সদর উপজেলায় হামলায় নিহত ব্যক্তির স্বজনদের আহাজারি। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাগুরা সদর উপজেলায় রাতে চোখে টর্চের আলো ফেলায় পিটুনিতে আহত আইয়ুব বিশ্বাস (৪২) নামের এক ব্যক্তি মারা গেছেন। আজ মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনি মারা যান। এর আগে গতকাল সোমবার রাতে উপজেলার মঘী ইউনিয়নে হামলার ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে সৈয়দ মোল্লা ও স্বপন বিশ্বাসের সমর্থকদের মধ্যে বিরোধ চলছে। সোমবার রাতে স্বপন বিশ্বাসের ভাই সাহেব বিশ্বাস বাজারে যাওয়ার পথে চোখে টর্চের আলো ফেলাকে কেন্দ্র করে সৈয়দ মোল্লার সমর্থকদের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। এর জেরে রাতেই সাহেব বিশ্বাসের ভাই আইয়ুব বিশ্বাসকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে প্রতিপক্ষ।

আইয়ুব বিশ্বাসকে প্রথমে মাগুরা সদর হাসপাতাল, পরে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে আজ দুপুরে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

ঘটনার পর প্রতিপক্ষের কয়েকটি বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করায় সেখানে পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

মাগুরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আইয়ুব আলী আজকের পত্রিকাকে বলেন, স্থানীয় দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় একজন আহত হন। পরে তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন বলে শুনেছি। বর্তমানে ওই এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এই ঘটনায় মামলা বা কাউকে আটক করা হয়নি।

সম্পর্কিত

মাগুরার সাবেক সংসদ সদস্য শিখরের ভাই হিসাম গ্রেপ্তার

মাগুরা শহরে প্রধান সড়কের পাশে বোমাসদৃশ বস্তু দেখে আতঙ্কিত মানুষ

ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন হবে, কোনো সন্দেহ নেই: শফিকুল আলম

যশোরে ইজিবাইকচালককে হত্যা মামলায় ৩ জনের মৃত্যুদণ্ড

মাগুরা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে হাঁটুপানি, ভোগান্তি

মাগুরায় শিশুকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ, বৃদ্ধ গ্রেপ্তার

মাগুরায় বাস-অটোভ্যানের সংঘর্ষ, নিহত ২

পাওনা চেয়ে ধর্ষণের শিকার নারী হোটেলশ্রমিক, থানায় মামলা

মাগুরায় দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে শাবলের আঘাতে স্ত্রীকে হত্যা

সোহাগ হত্যা ও আইনশৃঙ্খলার অবনতির প্রতিবাদে মাগুরায় বিক্ষোভ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা