হোম > সারা দেশ > মাদারীপুর

আড়িয়াল খাঁ নদে ভাসছিল নারীর লাশ

মাদারীপুর, প্রতিনিধি

ঘটনাস্থলে এলাকাবাসীর ভিড়। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদারীপুরের আড়িয়াল খাঁ নদ থেকে হনুফা বেগম (৪০) নামের এক নারীর লাশ উদ্ধার করেছে নৌ পুলিশ। আজ সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) বিকেলে মাদারীপুর সদর উপজেলার পাঁচখোলা ইউনিয়নের বাবনাতলা এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

মৃত হনুফা বেগম মাদারীপুরের সদর উপজেলার পূর্ব রাস্তি এলাকার আহমেদ ব্যাপারীর মেয়ে এবং একই এলাকার আনোয়ার ব্যাপারীর স্ত্রী।

পুলিশ, পারিবারিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ বিকেলে আড়িয়াল খাঁ নদে এক নারীর লাশ ভাসতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে নৌ পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি উদ্ধার করে। পরে পরিবারের সদস্যরা এটি হনুফা বেগমের লাশ হিসেবে নিশ্চিত করেন। এর আগে সকালে হনুফা বেগম বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন। এরপর খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়নি।

শিবচর কলাতলা নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ সাইদুল ইসলাম বলেন, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মাদারীপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। মৃতের পরিবার থেকে কোনো অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সম্পর্কিত

মাদারীপুরে গাছ ফেলে মহাসড়ক অবরোধ, পুলিশ দেখে পালাল আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা

রাজৈরে চিকিৎসকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

শিবচরে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে মশাল মিছিল, অবরোধ কামাল সমর্থকদের

মাদারীপুরে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ

স্বপ্নের দেশে যাত্রা: এক মাস ধরে যোগাযোগ বন্ধ, অবশেষে বাড়িতে এল নৌকাডুবির খবর

আড়িয়াল খাঁ সেতুতে ট্রাকের পেছনে বাসের ধাক্কা, নিহত ৩

মাদারীপুরে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় পথচারী শিশু নিহত, গাড়িতে আগুন দিল বিক্ষুব্ধ জনতা

লাল-হলুদ-রংধনু রঙের ক্যাকটাসে ভরা বাগান

ইতালিতে খুনের আড়াই মাস পর এল মরদেহ, কান্নায় ভেঙে পড়লেন স্বজনেরা

৪০ লাখের পর নির্যাতনের ভিডিও পাঠিয়ে আরও ২০ লাখ দাবি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা