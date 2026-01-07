হোম > সারা দেশ > লালমনিরহাট

লালমনিরহাট-২ আসন: জনতা দলের শামীমের ২ কোটি টাকার বেশি ঋণ, পরিবারে সোনা ৫৫ ভরি

লালমনিরহাট প্রতিনিধি 

শামীম কামাল। ছবি: সংগৃহীত

লালমনিরহাট-২ (আদিতমারী কালীগঞ্জ) আসনে জনতার দলের প্রার্থী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) শামীম কামালের ঋণ রয়েছে ২ কোটি ১৮ লাখ ৬৬ হাজার টাকা। স্ত্রী-কন্যা ও নিজের মিলিয়ে পরিবারে সোনা রয়েছে ৫৫ ভরি। তাঁর নির্বাচনী হলফনামা বিশ্লেষণ করে এই তথ্য পাওয়া গেছে।

শামীম কামাল প্রয়াত সংসদ সদস্য মজিবর রহমানের ছেলে। লালমনিরহাট-২ আসনে মজিবর রহমান টানা সাতবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

শামীম কামাল জনতা দলের চেয়ারম্যান। লালমনিরহাটের তিনটি আসনের তিনিই একমাত্র প্রার্থী, যিনি একটি রাজনৈতিক দলের চেয়ারম্যান। সেনাবাহিনী থেকে অবসর নিয়ে প্রথমবারের মতো রাজনীতিতে প্রবেশ করে নতুন দল গঠন করেন তিনি। নিজের দল থেকে কলম প্রতীকে লড়বেন তিনি।

হলফনামায় দেখা যায়, শামীম কামাল বর্তমানে ব্যবসা করছেন। অস্থাবর সম্পদের বিবরণে তিনি জানান, তাঁর নগদ অর্থ রয়েছে ৯ লাখ ৫৯ হাজার ৪৫৬ টাকা। স্ত্রীর কাছে ৮৭ হাজার ৪৪৬ টাকা এবং একমাত্র মেয়ের কাছে ৩ লাখ ৪১ হাজার ৮২৭ টাকা আছে। ব্যাংকে নিজের নামে জমা আছে ৭ লাখ ৫ হাজার ৯৩০ টাকা। স্ত্রীর নামে ৭৯ হাজার ৩০০ ও মেয়ের ৪ হাজার ২২৪ টাকা আছে। শেয়ারে নিজ নামে ৩ লাখ, স্ত্রীর নামে ২ লাখ ও মেয়ের নামে দেড় লাখ টাকা আছে। শামীম কামালের নিজের নামে একটি ট্রাক ও দুটি প্রাইভেট কার রয়েছে। তাঁর স্ত্রীর একটি প্রাইভেট কার রয়েছে। জনতার দলের চেয়ারম্যানের নিজের রয়েছে ১৫ ভরি সোনা, স্ত্রীর ২০ ভরি ও মেয়ের রয়েছে ২০ ভরি সোনা। দক্ষিণ সুদান ও উগান্ডায় শামীম কামালের বিনিয়োগ রয়েছে ২ কোটি ১৮ লাখ ৬৬ হাজার টাকা। বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে তাঁর ঋণ রয়েছে ২ কোটি ১৮ লাখ ৬৬ হাজার টাকা।

এমফিল পাস করা শামীম কামাল নিজের ও স্ত্রীর নামে ২ কোটি ৬২ লাখ ৪২ হাজার ৭৫৯ টাকা ক্রয়মূল্যের কৃষিজমি দেখালেও কৃষি থেকে তাঁর কোনো আয় নেই। আয়ের উৎস বলতে তাঁর দোকান, বাড়ি ভাড়া বাবদ ১ লাখ ৮৫ হাজার ৩১০ টাকা, ব্যবসা থেকে ১৪ লাখ ৯০ হাজার ৩৩৫, শেয়ার সঞ্চয়পত্র থেকে ২২ হাজার ৮৬৪ এবং অবসর ভাতা থেকে ৬ লাখ ২৮ হাজার ৬৩৮ টাকা। স্ত্রীর ব্যবসা থেকে আয় ৭ লাখ ৭৪ হাজার ২৩০ এবং মেয়ের ব্যবসা থেকে আয় ২ লাখ ৪০ হাজার টাকা। তাঁদের বাসাবাড়িতে ইলেকট্রনিক সামগ্রী রয়েছে ৩ লাখ ৩৮ হাজার ৩৮৫ টাকার এবং আসবাব ৪ লাখ ৭ হাজার ৭৬০ টাকা মূল্যের।

