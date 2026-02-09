লক্ষ্মীপুরে বিএনপি-জামায়াতের মিছিলে ২ জনের মৃত্যু

লক্ষ্মীপুর-৩ আসনে বিএনপি-জামায়াতের নির্বাচনী মিছিলে আবদুস সহিদ (৪৮) ও ওবায়দুল হক (৫০) নামের দুজন মারা গেছেন। আজ সোমবার এ ঘটনা ঘটে।
লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল কর্মকর্তা (আরএমও) অরূপ পাল তাঁদের মৃত্যুর বিষয় নিশ্চিত করেছেন।
মৃত আবদুস সহিদ জামায়াতের কর্মী ও ওবায়দুল হক বিএনপির কর্মী বলে জানা গেছে। সহিদ লক্ষ্মীপুর পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তর বাঞ্ছানগর এলাকার বাসিন্দা ও ওবায়দুল একই এলাকার আব্দুল মুনাফের ছেলে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও হাসপাতাল সূত্র জানায়, বিকেলে জেলা শহরে জামায়াতের প্রার্থী রেজাউল করিমের সমর্থনে গণমিছিল বের হয়। মিছিলে হঠাৎ আবদুস সহিদ অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
অপরদিকে সন্ধ্যায় একই আসনের বিএনপির প্রার্থী শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানির গণমিছিল বের হয়। এতে ওবায়দুল হক অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তাঁকে হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
জানতে চাইলে আরএমও অরূপ পাল আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আলাদা দুই ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। আসার পথেই তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। তাঁরা হৃদ্যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছেন।’
সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ওয়াহিদ পারভেজ বলেন, ‘দুজনের মৃত্যুর বিষয়টি শুনেছি। এটি মর্মান্তিক বিষয়। খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।