কুড়িগ্রামে জাপা প্রার্থীসহ ২ জনের মনোনয়নপত্র অবৈধ ঘোষণা

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি

পানির উদ্দিন আহমেদ। ছবি: সংগৃহীত

কুড়িগ্রাম-২ আসনের জাতীয় পার্টির (জাপা) প্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য পানির উদ্দিন আহমেদের মনোনয়নপত্র অবৈধ ঘোষণা করেছেন জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা। একই আসনের বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) প্রার্থী আতিকুর রহমানের মনোনয়নপত্রও অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার মনোনয়নপত্র বাছাই-বাচাই শেষে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ের দায়িত্বে থাকা সহকারী কমিশনার আবু বক্কর সিদ্দিক এ তথ্য জানান।

রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্র জানায়, আজ মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের প্রথম দিনে কুড়িগ্রাম-১ ও কুড়িগ্রাম-২ আসনের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই করা হয়। এতে কুড়িগ্রাম-১ আসনে মনোনয়নপত্র দাখিলকারী ছয় প্রার্থীর সবার মনোনয়নপত্র বৈধ বলে ঘোষণা করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা।

তবে কুড়িগ্রাম-২ আসনের ৯ প্রার্থীর মধ্যে জাপা প্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য পনির উদ্দিন আহমেদ এবং বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির প্রার্থী আতিকুর রহমানের মনোনয়নপত্র অবৈধ ঘোষণা করা হয়। এই আসনে বিএনপি, জামায়াত, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, এনসিপিসহ বাকি সাত প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ বলে ঘোষণা করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা।

সূত্র আরও জানায়, জাপা প্রার্থী ও সাবেক এমপি পনির উদ্দিন আহমেদের বিরুদ্ধে সম্প্রতি একটি মামলা হয়েছে। কিন্তু তিনি মামলার তথ্য হলফনামায় উল্লেখ করেননি। এ কারণে রিটার্নিং কর্মকর্তা তাঁর মনোনয়নপত্র অবৈধ ঘোষণা করেছেন।

অন্যদিকে বিজেপির প্রার্থী আতিকুর রহমান তাঁর হলফনামায় বেশ কিছু তথ্য উল্লেখ করেননি। এ জন্য তাঁর মনোনয়নপত্র অবৈধ ঘোষণা করা হয়। তবে উভয় প্রার্থী রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করার সুযোগ পাবেন। ৫ থেকে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত আপিল করা যাবে।

মামলার বিষয়ে জানতে চাইলে সাবেক এমপি পনির উদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘আমার নামে যে মামলা হয়েছে, তার কিছুই আমি জানতাম না। না জানলে কীভাবে হলফনামায় উল্লেখ করব। আজ শুনলাম যে ঢাকার মিরপুরে আমার নামে মামলা হয়েছে, সেই কাগজ নিয়ে এসে জমা দেওয়া হয়েছে। আমি কী মিরপুরে গিয়ে যুদ্ধ করছি? মামলা তো হতেই পারে। এখন আমি আপিল করব।’

