এজেন্ট সংখ্যা নিয়ে মতবিরোধ, ১৮ মিনিট দেরিতে ভোট গ্রহণ শুরু

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি

খয়রত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে ভোটারের লাইন। ছবি: আজকের পত্রিকা

কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জের খয়রত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে এজেন্ট সংখ্যা নিয়ে মতবিরোধের জেরে নির্ধারিত সময়ের ১৮ মিনিট পর ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে। আজ সকাল ৭টা ৪৮ মিনিটে কেন্দ্রটিতে ভোট গ্রহণ শুরু হয়।

জানা গেছে, কেন্দ্রটির দুটি কক্ষে চারটি বুথ রয়েছে। দলীয় প্রার্থীদের এজেন্টদের অভিযোগ, নিয়ম অনুযায়ী প্রতি বুথে একজন করে এজেন্ট দেওয়ার কথা। তবে প্রিসাইডিং কর্মকর্তা প্রতিটি কক্ষে একজন করে এজেন্ট রাখার কথা বলেন। এ নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে সাময়িক মতবিরোধ দেখা দেয়। এ সময় কেন্দ্রের বাইরে ভোটাররা লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেন।

বিএনপির প্রার্থীর এজেন্ট মতিউর রহমানসহ অন্যান্য প্রার্থীর এজেন্টরা বলেন, প্রতি বুথে একজন করে এজেন্ট থাকার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু তা মানা হয়নি বলেই শুরুতে জটিলতা তৈরি হয়।

প্রিসাইডিং কর্মকর্তা আব্দুস সালাম বলেন, যেহেতু একই কক্ষে দুটি করে বুথ স্থাপন হয়েছে, তাই বলেছিলাম, কক্ষপ্রতি একজন এজেন্ট দেয়ার কথা। এ নিয়ে একটু দেরি হয়েছে। পরে বিষয়টি সমাধান করে নিয়ম অনুযায়ী এজেন্ট নির্ধারণ করা হলে ভোট গ্রহণ শুরু হয়। বর্তমানে কেন্দ্রটিতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট গ্রহণ চলছে।

উল্লেখ্য, এ কেন্দ্রটিতে মোট ভোটার ২ হাজার ২৯৩ জন। এর মধ্যে পুরুষ ১ হাজার ১২০ এবং নারী ১ হাজার ১৯২ জন।

