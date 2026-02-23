ভৈরবে জুতার সোল কারখানায় আগুন, তিন ঘণ্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে জুতার সোল তৈরির একটি কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আগুনে প্রায় দুই কোটি টাকার কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্য পুড়ে গেছে বলে দাবি করেছেন কারখানার মালিক।
সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার শুম্ভপুর এলাকার সালাম পাদুকা মার্কেটসংলগ্ন রেনু প্লাস্টিক কারখানায় আগুনের সূত্রপাত হয়। পরে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট প্রায় তিন ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
স্থানীয়রা জানান, সকাল সাড়ে ৭টার দিকে কারখানা থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখে আশপাশের লোকজন ফায়ার সার্ভিসে খবর দেন। খবর পেয়ে ভৈরব বাজার ফায়ার সার্ভিস ও কুলিয়ারচর ফায়ার সার্ভিসের ২টি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। প্রায় তিন ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।
কারখানার মালিক শফিকুল ইসলাম বলেন, আগুনে উৎপাদিত পণ্য ও কাঁচামাল মিলিয়ে প্রায় দুই কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে।
ভৈরব বাজার ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার আল আমিন জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত। অগ্নিকাণ্ডে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। তদন্ত শেষে ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাণ ও আগুনের কারণ নিশ্চিত করা যাবে।