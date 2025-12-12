হাওরে বিদ্যুৎ সংযোগ: বাঁশের খুঁটিতে ৩৩,০০০ ভোল্টের লাইন

কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম উপজেলার বড় হাওরে এখন আর থইথই পানি নেই। বিস্তীর্ণ হাওরের মধ্য দিয়ে টানা হয়েছে ৩৩ হাজার ভোল্টেজের (৩৩ কেভি) বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন। কিন্তু উচ্চমাত্রার এই বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য বাঁশের খুঁটি ব্যবহার করা হয়েছে। বাঁশ, কাঠ ও জিআই তারের তৈরি ঝুঁকিপূর্ণ বাঁশের খুঁটির মাথায় এমন ছয়টি বাঁশের খুঁটি রয়েছে। পাশের উপজেলা মিঠামইনের নবাবপুর হাওরে আরও একটি বাঁশের খুঁটি ব্যবহার করা হয়েছে।
স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, হাওরে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির উচ্চ ভোল্টেজের বৈদ্যুতিক তার টানার জন্য বাঁশের খুঁটি ব্যবহার করায় স্থানীয় বাসিন্দারা দুর্ঘটনার ঝুঁকিতে রয়েছে। তাঁরা দ্রুত এসব খুঁটি অপসারণ করে সিমেন্টের তৈরি খুঁটি স্থাপনের দাবি জানিয়েছেন।
জানা গেছে, গত ১৫ সেপ্টেম্বর অষ্টগ্রামের হাওরে বর্ষার পানির স্রোতে ছয়টি সিমেন্টের খুঁটি পড়ে যায়। এতে সে সময় প্রায় ৭২ ঘণ্টা বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন থাকে অষ্টগ্রাম উপজেলার সাতটি ইউনিয়নের প্রায় ৩৩ হাজার গ্রাহক। এর আগে আগস্টে একটি খুঁটি পড়ে গিয়ে সারা দিন বিদ্যুৎ বন্ধ থাকে মিঠামইন সদর ইউনিয়নের নবাবপুরে।
বিস্তীর্ণ হাওরে বর্ষার পানির প্রবল স্রোতের মধ্যে নৌকায় দাঁড়িয়ে তৈরি করতে হয় এসব বাঁশের খুঁটি। ১২-১৪ জন শ্রমিক ও টেকনিশিয়ান মিলে দুই দিনে তৈরি হয় একেকটি খুঁটি। প্রতিটি অস্থায়ী খুঁটিতে খরচ পড়ে ২৮ থেকে ৩০ হাজার টাকা। শুষ্ক মৌসুমে বর্ষায় নির্মিত বাঁশের খুঁটির স্থলে বসানো হয় নতুন বৈদ্যুতিক খুঁটি।
পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ভাষ্য, বর্ষা মৌসুমে হাওরাঞ্চলে বৈদ্যুতিক খুঁটি পানিতে পড়ে গেলে বিকল্প উপায়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু রাখতে বাঁশের অস্থায়ী খুঁটি ব্যবহার করা হয়। পরে শুষ্ক মৌসুমে তা অপসারণ করে সিমেন্টের তৈরি খুঁটি স্থাপন করা হয়।
জানা গেছে, কিশোরগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মিঠামইন জোনাল অফিসের অধীনে তিন হাওর উপজেলা অষ্টগ্রাম, ইটনা ও মিঠামইনে ১০৮ কিলোমিটার ৩৩ হাজার ভোল্ট ( ৩৩ কেভি) ও ৯৪৫ কিলোমিটার ১১ কেভি বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন রয়েছে। তিন উপজেলায় গ্রাহক রয়েছে প্রায় ৮০ হাজার ৬৩৫ জন। তাদের মধ্যে অষ্টগ্রামে ৩৩ হাজার ৫১৩ জন, মিঠামইনে ২৭ হাজার ৬৫৩ ও ইটনা আংশিকে ১৯ হাজার ৩৬৯ জন গ্রাহক।
বর্ষাকালে বিস্তীর্ণ হাওরের পানিতে থাকা বৈদ্যুতিক খুঁটির গোড়ার মাটি নরম থাকে। এতে পানির স্রোত, ঝড়, নৌকা ও পর্যটকবাহী ট্রলারের ধাক্কায় অনেক সময় হেলে পড়ে। কখনো একেবারেই পড়ে যায় বৈদ্যুতিক খুঁটি। পানিতে ছিঁড়ে পড়ে বৈদ্যুতিক তার। দুর্ঘটনা এড়াতে দু-এক দিন ধরে বন্ধ থাকে কয়েক হাজার গ্রাহকের বিদ্যুৎ সরবরাহ। ভোগান্তিতে পড়ে লাখো মানুষ।
তবে গত চার বছর আগে হাওরাঞ্চলে বৈদ্যুতিক খুঁটি পড়া রোধে টেকসই স্থায়ী সমাধানের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা প্রস্তাব পাঠানো হয় পল্লী বিদ্যুতের ঊর্ধ্বতন কার্যালয়ে। কিন্তু কোনো কার্যক্রম গ্রহণ হয়নি।
মিঠামইন সদর ইউনিয়নের বিদ্যুৎ গ্রাহক ফরহাদ আহমেদ (৪০) বলেন, ‘পানির সময় কারেন্টের পিলার পড়লে হাওরের পানিতে বাঁশের খুঁটি করে বিদ্যুৎ দেওন ছাড়া কোনো উপায় নাই, তা জানি। বেশি সুবিধা দিতে কিছু অসুবিধাও হয়। তবে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হলে বিপদ কমবে না।’
তিন উপজেলা নিয়ে পরিচালিত মিঠামইন পল্লী বিদ্যুতের জোনাল অফিসের সহকারী মহাব্যবস্থাপক (পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা) মো. নবী উল হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘হাওরে বর্ষাকালে খুঁটি পড়ে গেলে সিমেন্টের তৈরি খুঁটি বসানো সম্ভব হয় না। গ্রাহকের সুবিধার্থে কিছু ঝুঁকি থাকলেও বিকল্প উপায়ে এই বাঁশের খুঁটি দিয়ে আমরা বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু রাখি। বর্ষা শেষে সরবরাহ লাইন মেরামত করা হয়। এখন পানি নেমে গেছে। দ্রুত বাঁশের খুঁটি অপসারণ করে সিমেন্টের খুঁটি বসানো হবে।’