হোম > সারা দেশ > খুলনা

খুলনায় ভৈরব নদ থেকে অজ্ঞাতনামা যুবকের লাশ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 

প্রতীকী ছবি

খুলনা নগরীতে ভৈরব নদের ৬ নম্বর ঘাট এলাকা থেকে অজ্ঞাতনামা এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়।

এর আগে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এমভি তাওছীফ আয়মান ২ ও এমভি ক্রাউন ৩ লাইটার ভেসেলের মাঝে ওই যুবকের লাশ দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে খবর পেয়ে নৌ পুলিশ তাঁর লাশ উদ্ধার করে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানায়, এমভি তাওছীফের সুকানি (চালক) মিলন গোসলের জন্য নদে থেকে পানি তুলতে গিয়ে দুই লাইটার ভেসেলের মাঝখানে আসেন। এরপর তিনি লাশটি ভাসমান অবস্থায় দেখতে পেয়ে স্থানীয়দের মাধ্যমে খুলনা থানায় খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে নৌ পুলিশকে খবর দেয়।

খুলনা মহানগর পুলিশের সদর নৌ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) বাবুল আক্তার বলেন, নদ থেকে অজ্ঞাতনামা এক যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। লাশের মাথার পেছনে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ওই যুবকের পরিচয় এবং ঘটনার বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে।

সম্পর্কিত

খুলনা নগরীতে দুর্বৃত্তের গুলিতে যুবক আহত

ভয়ংকর চেহারায় আহত বাঘটির গর্জন, সুস্থ হতে ২ মাস লাগবে: বন বিভাগ

সুন্দরবনের পর্যটনবাহী নৌযানমালিকদের ধর্মঘট প্রত্যাহার

সুন্দরবনের কচিখালীতে হরিণসহ শিকারি আটক

খুলনা নিউমার্কেট এলাকায় অস্ত্রের মহড়া, ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক

সুন্দরবনের সেই বাঘ একটু হাঁটাচলা করেছে, খাবার না খেলেও পানি পান করেছে

সুন্দরবনে পর্যটকবাহী নৌযান ধর্মঘট, বিপাকে ঘুরতে আসা দর্শনার্থীরা

যশোরে ব্যবসায়ীকে গুলি করে হত্যা

সুন্দরবনে মাসুম বাহিনীর ৬ সদস্য আটক, উদ্ধার হওয়া পর্যটকেরা সুস্থ

সুন্দরবনে অপহৃত রিসোর্ট মালিকসহ দুই পর্যটককে উদ্ধার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা