তদন্তে অনিয়ম প্রমাণিত, চিকিৎসক শর্মী রায়কে কারণ দর্শানোর নোটিশ

বাগেরহাট ও চিতলমারী প্রতিনিধি

অভিযুক্ত চিকিৎসক শর্মী রায় ও কারণ দর্শানোর নোটিশ। ছবি: সংগৃহীত

অনিয়ম, দুর্নীতি ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে বাগেরহাটের চিতলমারী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা চিকিৎসক শর্মী রায়কে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ।

বর্তমানে চিতলমারীতে কর্মরত চিকিৎসক শর্মী রায়ের বিরুদ্ধে এর আগে একই জেলার মোরেলগঞ্জ উপজেলায় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে করোনা মহামারির সময়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বরাদ্দ করা সরকারি অর্থ আত্মসাৎসহ নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে।

এসব অভিযোগ তদন্তে পিরোজপুরের সিভিল সার্জন প্রতিবেদন জমা দেন। তাতে অনিয়ম, দুর্নীতি ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। নোটিশ প্রাপ্তির ১০ কর্মদিবসের মধ্যে লিখিত জবাব দিতে বলা হয়েছে।

১৩ আগস্ট স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব মো. সাইদুর রহমানের স্বাক্ষরিত নোটিশ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। সেখানে বলা হয়েছে, চিকিৎসক শর্মী রায়ের কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮–এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণ হিসেবে গণ্য। তাই কেন তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত অথবা গুরুদণ্ড দেওয়া হবে না, সে বিষয়ে জবাব দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

চিতলমারী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা চিকিৎসক শর্মী রায় বলেন, ‘করোনাকালে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়েছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে আমাকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে এবং ১০ কর্মদিবসের মধ্যে জবাব দিতে বলেছে।’

বাগেরহাটের সিভিল সার্জন আ স মো. মাহবুবুল আলম বলেন, এটা বিভাগীয় মামলা নয়, তাঁকে শোকজ করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ তাঁকে ডেকেছে। কী সিদ্ধান্ত হয়, দেখা যাবে।

