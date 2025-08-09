হোম > সারা দেশ > খুলনা

আওয়ামী লীগকে পেয়ারের সংগঠন মানা দল পিআর পদ্ধতি চায়: শামসুজ্জামান দুদু

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি­

চুয়াডাঙ্গায় নিজ বাড়িতে নেতাকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু। ছবি: আজকের পত্রিকা

যারা পিআর পদ্ধতি নিয়ে গোঁ ধরছেন, তারা সাধারনত নির্বাচন দেখে ভয় পাচ্ছেন বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু। এ সময় একটি ইসলামপন্থী দলের প্রতিও ইঙ্গিত করেন তিনি।

আজ শনিবার (৯ আগস্ট) সকালে চুয়াডাঙ্গায় নিজ বাড়িতে নেতাকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের কাছে শামসুজ্জামান দুদু একথা বলেন।

শামসুজ্জামান দুদু বলেন, তাদের (যারা পিআর পদ্ধতি চায়) নির্বাচনে ভয় পাওয়ার বাস্তব কারণও আছে। অনেক ইসলামী দল আছে, যাদের প্রার্থীরা কখনো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হতে পারেননি। এর মধ্যে অন্যতম ইসলামী আন্দোলন। আওয়ামী লীগের কাছে এই দলটি যেভাবে নাস্তানাবুদ হয়েছে, বিশেষ করে বরিশালের সবশেষ নির্বাচনে তাদের পীর রক্তাক্ত হওয়ার পর এখন তারা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে। আওয়ামী লীগের সময় যতগুলো নির্বাচন হয়েছে, সবগুলোতেই তারা অংশগ্রহন করেছে, আওয়ামী লীগকে তারা পেয়ারের সংগঠন মানতো।

বিএনপি নেতা দুদু বলেন, যারা পিআর পদ্ধতি চায়, তারা যদি মনে করে এটি খুবই জনপ্রিয় বিষয়, তাহলে বিষয়টি তাদের কর্মসূচিতে নিয়ে নির্বাচনে জয়লাভ করে তারপর সিদ্ধান্ত নিক। কেননা এই পদ্ধতি চালুর জন্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাগবে। পৃথিবীর যেসব দেশে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন হয়েছে, সেসব দেশে তিন বছরের মধ্যে অন্তত ১০ বার সরকারের পতন হয়েছে। নেপালই যার বড় দৃষ্টান্ত। একটি যেকোন দেশের সমৃদ্ধি, উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রা বাধাহীনভাবে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়, তাহলে সরকারের স্থিতিশীলতা খুব জরুরী। সেটির নিশ্চয়তা পিআর পদ্ধতিতে থাকে না।

ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে অন্যান্য দলের অংশগ্রহন প্রসঙ্গে শামসুজ্জামান দুদু বলেন, এখন দেশে সরকারি দল নেই। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়ও যদি কোন রাজনৈতিক দল স্ব উদ্যোগে নির্বাচনে অংশ নিতে না পারে তাহলে এটি হবে তাদের জন্য ব্যর্থতা। হ্যাঁ, বিভিন্ন দলের বিভিন্ন দাবি থাকবে। দাবিগুলো নির্বাচনের কর্মসূচিতে উল্লেখ করে জণগণের কাছে পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমই নির্বাচন। যদি সেসব দাবি জনপ্রিয় হয়, তাহলে তারা নির্বাচিত হবে। কিন্তু নিজেদের দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে অন্যের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়া ঠিক হবে না।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক অ্যাড. ওয়াহেদুজ্জামান বুলাসহ বিভিন্ন স্তরের নেতারা।

সম্পর্কিত

যবিপ্রবিতে অনিয়ম: ৫ মাসেও কাজ শুরু হয়নি তদন্ত কমিটির

নানাবাড়িতে পুকুরে ডুবে শিশুর মৃত্যু

কুয়েটে ক্যানটিন বয়ের কাছে মিলল ১২০ প্যাকেট গাঁজা

হাসপাতালের জানালা ভেঙে অক্সিজেন সিলিন্ডার চুরি, আটক ৩

রেললাইনে দাঁড়িয়ে মোবাইলে কথা বলছিলেন ব্যবসায়ী, ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু

কোটচাঁদপুরে টানা বর্ষণে পানির নিচে অধিকাংশ আবাদি জমি

পানিতে তলিয়েছে সন্তানের কবর, কাঁদলেন এক বাবা

৮ দফা দাবিতে ১২ আগস্ট থেকে সারা দেশে পরিবহন ধর্মঘট ঘোষণা

নড়াইলে পুকুর থেকে রাজমিস্ত্রির লাশ উদ্ধার

বাগেরহাটে আপ বাংলাদেশের কমিটি গঠন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা