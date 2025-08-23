বাগেরহাটে ৪ আসন পুনর্বহালের দাবিতে কাল অবরোধ

বাগেরহাটে চারটি আসন পুনর্বহালের দাবিতে সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটি আগামীকাল রোববার অবরোধের ডাক দিয়েছে। এ কর্মসূচি ঘিরে আজ শনিবার (২৩ আগস্ট) বিকেলে এক বিক্ষোভ মিছিল করেন জেলা বিএনপির নেতা-কর্মীরা।
আগামীকাল রোববার সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত অবরোধ পালন করা হবে। এ সময় বাগেরহাটে দূরপাল্লার যানবাহন চলাচল ও দোকানপাট বন্ধ থাকবে। সম্মিলিত সর্বদলীয় কমিটির সদস্যসচিব ও জেলা বাংলাদেশ জামায়েতে ইসলামীর জেলা সেক্রেটারি শেখ মোহাম্মাদ ইউনুস আজ বিকেলে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানান।
আজ বিকেলে বাগেরহাট শহরে প্রেসক্লাবের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু করেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা। শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে আবার প্রেসক্লাবের সামনে এসে সমাবেশ করেন তাঁরা। বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নেন জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সমন্বয়ক এম এ সালাম, পৌর বিএনপির সভাপতি শেখ শাহেদ আলী রবি, বিএনপি নেতা মাহবুবুর রহমান টুটুল, খাদেম নিয়ামুল নাসির, আলাউদ্দিন হাদিউজ্জামান হিরোসহ বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মীরা।
সমাবেশে বক্তারা বলেন, ‘গত ২৫ জুলাই নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা আসার পর থেকেই আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু সরকার এবং নির্বাচন কমিশন আমাদের দাবির প্রতি কোনো গুরুত্ব দেয়নি। তাই বিভিন্ন কর্মসূচি দিতে বাধ্য হচ্ছি। যদি রোববারের অবরোধ চলাকালে চার আসন পুনর্বহালের ঘোষণা না আসে, তাহলে আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।’
বক্তারা আরও বলেন, অবরোধ চলাকালে দূরপাল্লার যানবাহন ও দোকানপাট বন্ধ থাকবে। সর্বাত্মক অবরোধ সফল করতে সব দলের নেতা-কর্মীদের মাঠে থাকার আহ্বান জানানো হয়।
উল্লেখ্য, বাগেরহাটে চারটি আসনের একটি কমানোর ঘোষণা দেয় নির্বাচন কমিশন। এ সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা পুনর্বহালের দাবিতে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে আসছেন। এর ধারাবাহিকতায় সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটি রোববার অবরোধের ডাক দিয়েছে।
এদিকে বাগেরহাটের অবরোধ কর্মসূচি সমর্থনে ফকিরহাটে আজ শনিবার বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ হয়েছে। আজ সন্ধ্যায় মিছিলটি ফকিরহাট বাজারের প্রধান সড়কগুলো প্রদক্ষিণ শেষে বিশ্বরোড মোড় এলাকার এসে শেষ হয়। পরে সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ফকিরহাট উপজেলা বিএনপি, জামায়াতসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা অংশ নেন।
এদিকে বাগেরহাটের চিতলমারী উপজেলাতেও আজ অবরোধের সমর্থনে মিছিল-সমাবেশ হয়েছে। আজ বিকেলে মিছিলটি উপজেলা সদর বাজারের কোটি টাকার ব্রিজ (সাবেক স্টিল ব্রিজ) থেকে শুরু হয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এসে শেষ হয়।