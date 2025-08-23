হোম > সারা দেশ > খুলনা

বাগেরহাটে ৪ আসন পুনর্বহালের দাবিতে কাল অবরোধ

ফকিরহাট প্রতিনিধি

অবরোধের সমর্থনে বাগেরহাট শহরে মিছিল করেন জেলা বিএনপির নেতা-কর্মীরা। আজ শনিবার বিকেলে তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাগেরহাটে চারটি আসন পুনর্বহালের দাবিতে সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটি আগামীকাল রোববার অবরোধের ডাক দিয়েছে। এ কর্মসূচি ঘিরে আজ শনিবার (২৩ আগস্ট) বিকেলে এক বিক্ষোভ মিছিল করেন জেলা বিএনপির নেতা-কর্মীরা।

আগামীকাল রোববার সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত অবরোধ পালন করা হবে। এ সময় বাগেরহাটে দূরপাল্লার যানবাহন চলাচল ও দোকানপাট বন্ধ থাকবে। সম্মিলিত সর্বদলীয় কমিটির সদস্যসচিব ও জেলা বাংলাদেশ জামায়েতে ইসলামীর জেলা সেক্রেটারি শেখ মোহাম্মাদ ইউনুস আজ বিকেলে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানান।

আজ বিকেলে বাগেরহাট শহরে প্রেসক্লাবের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু করেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা। শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে আবার প্রেসক্লাবের সামনে এসে সমাবেশ করেন তাঁরা। বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নেন জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সমন্বয়ক এম এ সালাম, পৌর বিএনপির সভাপতি শেখ শাহেদ আলী রবি, বিএনপি নেতা মাহবুবুর রহমান টুটুল, খাদেম নিয়ামুল নাসির, আলাউদ্দিন হাদিউজ্জামান হিরোসহ বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মীরা।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, ‘গত ২৫ জুলাই নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা আসার পর থেকেই আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু সরকার এবং নির্বাচন কমিশন আমাদের দাবির প্রতি কোনো গুরুত্ব দেয়নি। তাই বিভিন্ন কর্মসূচি দিতে বাধ্য হচ্ছি। যদি রোববারের অবরোধ চলাকালে চার আসন পুনর্বহালের ঘোষণা না আসে, তাহলে আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।’

বক্তারা আরও বলেন, অবরোধ চলাকালে দূরপাল্লার যানবাহন ও দোকানপাট বন্ধ থাকবে। সর্বাত্মক অবরোধ সফল করতে সব দলের নেতা-কর্মীদের মাঠে থাকার আহ্বান জানানো হয়।

উল্লেখ্য, বাগেরহাটে চারটি আসনের একটি কমানোর ঘোষণা দেয় নির্বাচন কমিশন। এ সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা পুনর্বহালের দাবিতে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে আসছেন। এর ধারাবাহিকতায় সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটি রোববার অবরোধের ডাক দিয়েছে।

এদিকে বাগেরহাটের অবরোধ কর্মসূচি সমর্থনে ফকিরহাটে আজ শনিবার বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ হয়েছে। আজ সন্ধ্যায় মিছিলটি ফকিরহাট বাজারের প্রধান সড়কগুলো প্রদক্ষিণ শেষে বিশ্বরোড মোড় এলাকার এসে শেষ হয়। পরে সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ফকিরহাট উপজেলা বিএনপি, জামায়াতসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা অংশ নেন।

এদিকে বাগেরহাটের চিতলমারী উপজেলাতেও আজ অবরোধের সমর্থনে মিছিল-সমাবেশ হয়েছে। আজ বিকেলে মিছিলটি উপজেলা সদর বাজারের কোটি টাকার ব্রিজ (সাবেক স্টিল ব্রিজ) থেকে শুরু হয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এসে শেষ হয়।

সম্পর্কিত

ফকিরহাটে চাঁদাবাজির অভিযোগে দুই যুবককে গণপিটুনি

খুলনায় ট্রলার থেকে পড়ে ভৈরব নদে নিখোঁজ আকাশের মরদেহ উদ্ধার

তালায় যুবদল নেতাকে গলা কেটে হত্যা

ফকিরহাটে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মোটরসাইকেলচালক নিহত

যশোরের প্রবীণ সাংবাদিক বীর মুক্তিযোদ্ধা রুকুনউদ্দৌলাহ্‌র ইন্তেকাল

নিখোঁজ ব্যবসায়ী শফিকুলকে ফিরে পেতে মায়ের আকুতি

কেশবপুরে বাবার ভ্যান চালাতে গিয়ে কিশোর নিহত

আটক যুবককে বিজিবির কাছে হস্তান্তর বিএসএফের

প্রাইভেট কারে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় মেয়ের মৃত্যু, বাবা-মাসহ আহত ৩

ধারের ২০ টাকা নিয়ে কলহের জেরে প্রাণ গেল যুবকের, ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা