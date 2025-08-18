হোম > সারা দেশ > খুলনা

তিন দিন ধরে বঙ্গোপসাগরে ভাসছিলেন আট জেলে

 মোংলা (বাগেরহাট) প্রতিনিধি

উদ্ধার হওয়া আট জেলে। ছবি: সংগৃহীত

বাগেরহাটের মোংলায় তিন দিন ধরে সাগরে ভাসতে থাকা ফিশিং বোট এফ বি মায়ের দোয়ার আট জেলেকে উদ্ধার করেছে কোস্ট গার্ড। আজ সোমবার (১৮ আগস্ট) সকালে কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এ তথ্য জানিয়েছেন।

সিয়াম-উল-হক বলেন, গত বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) এফ বি মায়ের দোয়া নামের ফিশিং বোটটি পিরোজপুর থেকে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে আটজন জেলেসহ বঙ্গোপসাগরে যাত্রা করে। এরপর শ্যাফট বিকল হওয়ায় যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে সমুদ্রে ভাসতে থাকে। তিন দিন ধরে সাগরে ভাসতে থাকা ফিশিং বোটটি গতকাল রোববার (১৭ আগস্ট) সকালে মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় এলে ওই বোটের একজন জেলে কোস্ট গার্ডের জরুরি সেবা নম্বর ১৬১১১-এ কল করে বিষয়টি অবগত করেন।

প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক সমুদ্রে টহলরত কোস্ট গার্ড জাহাজ স্বাধীন বাংলা উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে। স্বল্প সময়ের মধ্যে মোংলা ফেয়ারওয়ে বয়াসংলগ্ন সমুদ্র এলাকা থেকে আটজন জেলেসহ ফিশিং বোটটিকে উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধার হওয়া জেলেরা হলেন মো. ফারুক, আবদুর রাজ্জাক, মো. কামাল, আলম, মো. জাকারিয়া, মো. সজীব, সেকেন্দার ও রাকিব। তাঁরা সবাই পিরোজপুর জেলার বাসিন্দা। উদ্ধার জেলেদের প্রাথমিক চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় খাবার দিয়ে বোটটিকে নিরাপদে হাড়বারিয়াসংলগ্ন নদীর তীরে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

সিয়াম-উল-হক আরও বলেন, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড উপকূলীয় এবং নদী তীরবর্তী অঞ্চলের নিরাপত্তা নিশ্চিতে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করে আসছে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের উদ্ধার কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে।

সম্পর্কিত

পদ্মার চরে কিশোর ভ্যানচালকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার

ফার্মেসি পোড়ানো মামলায় দুই দিনের রিমান্ডে সাবেক এমপি অপু

শার্শায় ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে যুবকের পুরুষাঙ্গ কাটলেন গৃহবধূ

কুষ্টিয়া কারাগারে হাজতির মৃত্যু

ব্যাগে করে অস্ত্র পাচারের চেষ্টা, গ্রেপ্তার ২

পুলিশের ওপর হামলা চালিয়ে আসামি ছিনতাই, প্যানেল চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে মামলা

কমিটি নিয়ে লেনদেনের অভিযোগ, ফেসবুকে গণঅধিকার নেতার পদত্যাগ

বিএনপি নেতাসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে ৩০ লাখ টাকা চাঁদাবাজির মামলা

ফেসবুকে হত্যাচেষ্টার ভুয়া ভিডিও, আ.লীগ সমর্থক কারাগারে

মোবাইলে মারধরের ভিডিও দেখে কষ্টে বুকটা ফেটে যাচ্ছে—রিকশাচালক আজিজুরের মা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা