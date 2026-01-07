হোম > সারা দেশ > খুলনা

সুন্দরবনের কচিখালীতে হরিণসহ শিকারি আটক

শরণখোলা (বাগেরহাট) প্রতিনিধি 

ফাঁদে আটকে পড়া হরিণটিকে উদ্ধার করা হচ্ছে। ছবি: সংগৃহীত

পূর্ব সুন্দরবনের কচিখালী এলাকার ডিমেরচর বনাঞ্চল থেকে একটি হরিণসহ এক শিকারিকে আটক করেছেন বনরক্ষীরা। আজ বুধবার (৭ জানুয়ারি) দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। পরে উদ্ধার করা হরিণটি সুন্দরবনে অবমুক্ত করা হয়।

বন বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের শরণখোলা রেঞ্জের কচিখালী অভয়ারণ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফরেস্টার মো. মিজানুর রহমানের নেতৃত্বে বনরক্ষীরা ডিমেরচর এলাকায় টহল দিচ্ছিলেন। এ সময় বনের ভেতরে বিস্তীর্ণ এলাকায় হরিণ শিকারের জন্য পাতা মালা ফাঁদ ও একটি চিত্রল হরিণ ফাঁদে আটকানো অবস্থায় দেখতে পান তাঁরা।

বনরক্ষীরা তল্লাশি চালিয়ে ঘটনাস্থল থেকে এক শিকারিকে হাতেনাতে আটক করেন। তবে তাঁর সঙ্গে থাকা আরও দুই শিকারি বনাঞ্চলের গহিনে পালিয়ে যায়। আটক শিকারি পাথরঘাটা উপজেলার বড়ইতলা গ্রামের আব্দুল হাকিম (৪০)।

এ সময় ঘটনাস্থল থেকে বিপুল মালা ও ছিটকা ফাঁদ এবং সাতটি প্লাস্টিকের বস্তা জব্দ করা হয়।

কচিখালী অভয়ারণ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মিজানুর রহমান জানান, শিকারির পাতা ফাঁদ থেকে উদ্ধার করা হরিণটি তাৎক্ষণিকভাবে সুন্দরবনে অবমুক্ত করা হয়েছে। আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে বন আইনে মামলা করে তাঁকে বাগেরহাট আদালতে পাঠানো হবে।

