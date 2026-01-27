আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে খুলনা-৩ আসনে বিএনপির প্রার্থীকে শোকজ

নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে খুলনা-৩ (খালিশপুর-দৌলতপুর-আড়ংঘাটা-খানজাহান আলী একাংশ) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী রকিবুল ইসলাম বকুলকে কারণ দর্শানোর (শোকজ) নোটিশ দিয়েছে নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটি।
নোটিশে রকিবুল ইসলাম বকুলকে আগামী ১ ফেব্রুয়ারি বেলা সাড়ে ১১টায় খুলনা যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ আদালত-৩-এর কার্যালয়ে সশরীরে উপস্থিত হয়ে অভিযোগের বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বিএনপির প্রার্থীকে এই শোকজ নোটিশ পাঠানো হয়। খুলনা-৩ আসনের রিটার্নিং কর্মকর্তা ফয়সল কাদের এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
আসনটির জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী মাফুজুর রহমানের পক্ষে তাঁর নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্যসচিব মো. ইকবাল হোসেনের করা অভিযোগের ভিত্তিতে এই আদেশ দেওয়া হয়।
নোটিশে উল্লেখ করা হয়, গতকাল দৌলতপুর ও খালিশপুরে প্রচারণার ক্ষেত্রে ধানের শীষের প্রার্থী রকিবুল ইসলাম বকুল আচরণবিধি লঙ্ঘন করে তিনটির অধিক মাইক ব্যবহার করেছেন। এ ছাড়া বি এল কলেজের সামনে খুলনা-যশোর মহাসড়কে তাঁর প্রচারের জন্য সিটি করপোরেশনের বিল বোর্ড ব্যবহার করা হচ্ছে এবং কালার পিভিসি ব্যবহার করা হচ্ছে। ফেস্টুন ১৮ ইঞ্চি/২৪ ইঞ্চি ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা থাকলেও তা মানা হচ্ছে না।