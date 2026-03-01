খুলনায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে যুবক আহত

খুলনায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে আব্দুল আজিজ (৩৫) নামের এক যুবক আহত হয়েছেন। গুরুতর আহত ওই যুবককে খুলনা মেডিকেল কলেজ (খুমেক) হাসপাতাল এবং পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়।
আজ রোববার রাত ৯টার দিকে নগরীর নিরালা জাহিদুর রহমান সড়কে এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, রাত ৯টার দিকে আজিজ ওই এলাকায় অবস্থানকালে মোটরসাইকেলযোগে দুই সন্ত্রাসী তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এর মধ্যে একটি গুলি তাঁর বুকের বাম পাশে ও একটি তাঁর পেটে লাগে। এরপর তাঁকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে ফেলে রেখে মোটরসাইকেলযোগে তারা চলে যায়।
সূত্র আরও জানায়, কিছুদিন আগেও আজিজকে গুলি করা হয়েছিল। ওই সময় চিকিৎসায় তিনি সুস্থ হন। আহত আজিজ খুলনার শীর্ষ সন্ত্রাসী পলাশ গ্রুপের সদস্য বলে জানা গেছে। এ ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র-মাদকসহ একাধিক মামলা রয়েছে।
এদিকে খবর পেয়ে খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের উপপুলিশ কমিশনার (দক্ষিণ) তাজুল ইসলাম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তিনি গণমাধ্যমকে বলেন, কী কারণে এ ঘটনা ঘটেছে, তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। আজিজের শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুলি ও জখমের চিহ্ন রয়েছে। এ ছাড়া আজিজের বিরুদ্ধে থানায় একাধিক মামলা আছে।